Со следующей недели граждане Украины смогут записаться в лист ожидания на вакцинацию от COVID-19 через приложение "Дия" ("Дія").

Об этом сообщил в Фейсбуке вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, команда Минцифры с помощью приложения и портала "Дия" сформирует лист ожидания для Минздрава. Запись через приложение упростит миллионам людей процесс регистрации: не нужно будет ходить в больницы и стоять в очередях, чтобы записаться на вакцинацию.

"Совместно с Минздравом мы готовим инструмент, который обеспечит эффективную организацию этого процесса. Минцифра разработала техническую часть записи в лист ожидания вакцинации от COVID-19. Это позволит четко видеть полную картину системы записей, минимизирует контакты и очереди. Услуга в несколько кликов упростит миллионам людей процесс регистрации. Записаться в лист ожидания можно будет в приложении "Дия" и на портале diia.gov.ua. Это будет онлайн, а следовательно, максимально удобно и быстро. Также записаться можно будет с помощью национального контакт-центра МЗ", 0 объяснил министр.

По его информации, Минцифра уже проводит внутреннее альфа-тестирование услуги. Гражданам, которые зарегистрируются в электронной очереди, предложат записаться в пункт прививки, выбрав конкретную дату и время визита. Согласно этапу, который определен дорожной картой по вакцинации.

В инфографике к посту добавляется, что запись в лист ожидания - это еще не запись к врачу на саму прививку.

О том, что Минцифра вместе с Минздравом разрабатывает цифровой инструмент для организации вакцинации от COVID-19, стало известно еще в середине февраля.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, как в Украине началась вакцинация "Ковишилдом".