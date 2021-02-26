На Днепропетровщине под Новомосковском мужчина больше трех месяцев жил рядом с трупом брата, который скончался от инсульта еще в ноябре 2020-го. Соседи знали о смерти его родственника и были уверены, что тело забрали в морг. Некоторые даже сочувственно приходили в дом помогать мужчине по хозяйству. Об этом жутком случае, произошедшем в селе Животиловка, в соцсети рассказали живущие по соседству люди.

"По словам соседей, в доме жили два брата, которые сильно выпивали. Один из них в ноябре умер от инсульта.

"Валера (имя соседа) сказал что вызвал полицию и брата забрали в морг! Ладно. Соседу который остался жив, мы с соседями помогали продуктами, водой, вещами. Сегодня моя соседка зашла в этот дом, услышала невыносимый запах и вызвала полицию. Полиция обнаружила тело, которое уже разложилось и было накрыто одеялом", - говорится в сообщении.

Также соседи говорят, что тоже заходили в этот дом и ничего подозрительного не наблюдали.

"Мы тоже ранее заходили к соседу помогать, но запаха не было, ибо в доме холодина и тело долго не разлагалось. В общем слов нет, дальше снимать не стала, психика такого не выдерживает. До сих пор работает полиция и тело еще не вынесли из дома" - рассказывает очевидец и добавляет, что сам хозяин дома в данный момент пьян и не может рассказать, как он больше трех месяцев жил рядом с трупом.

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