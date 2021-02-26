Дипломаты и Офис президента Украины договорились о поставках 10 миллионов доз вакцины от коронавируса производства Pfizer/BioNTech.

Об этом в пятницу, 26 февраля, в своем телеграм-канале со ссылкой на посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука сообщила народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк.

"Герои среди нас. Только что Чрезвычайный и уполномоченный посол Украины в Государстве Израиль Евгений Корнийчук проинформировал меня, что по результатам договоренностей команды дипломатов и Офиса Президента, 10 миллионов доз вакцин Pfizer готовят к отправке в Украину. Проект контракта уже направлен в Минздрав. Так должны работать государственники и дипломаты!" - написала нардеп.

По ее словам, вакцина будет отправлена в Украину из США, однако сроки поставок остаются неизвестными.

После публикации поста в своем телеграм-канале депутат отредактировала его. В новой версии не указано, что о поставках вакцины Василевской-Смаглюк сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

Напомним, на данный момент для вакцинации населения Украины используется вакцина индийского производства CoviShield, созданная по лицензии британской компании AstraZeneca.

Тем временем вместе с этим препаратом еще 22 февраля была зарегистрирована вакцина от Pfizer/BioNTech.