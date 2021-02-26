Члены Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на сегодняшнем заседании в закрытом режиме рассмотрели вопросы, связанные с аннексированным Крымом.

В частности, был рассмотрен проект "Государственной стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь".

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, военная часть данной стратегии является закрытой для общественности. В то же время, публичная часть будет презентована через две недели.

Напомним, 2 февраля три телеканала - "112 Украина", NewsOne и Zik были закрыты путем введения Советом нацбезопасности и обороны санкций против их владельца, нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Власти обвиняют его в ведении бизнеса на оккупированных территориях, но никаких доказательств тому не предоставили.

Уже 19 февраля СНБО ввел санкции против 8 физических и 19 юридических лиц, в частности, против народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.