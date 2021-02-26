Российский оппозиционер Алексей Навальный, которого суд приговорил к 2 годам и 5 месяцам колонии, доставлен в ИК-6 в Коломне (Московская область). Об этом сообщает LIFE SHOT со ссылкой на источник.

По данным издания, этапирование заключенного было быстрым - всего около 3 часов езды с конвоем от "Матросской тишины".

Напомним, 2 февраля Алексея Навального приговорили к к трем с половиной годам колонии по делу компании "Ив Роше". С учетом домашнего ареста и времени, проведенном в СИЗО, срок составляет два года и восемь месяцев, также в суде учли полтора месяца который политик провел под домашним арестом, в итоге в колонии он должен провести около 2 лет и пяти месяцев. После того, как оппозиционера задержали после прибытия в Москву из Германии, по России прокатилась волна массовых акций протеста.

Также Навального признали виновным в деле о клевете и присудили ему штраф в 850 тысяч рублей. Дело против Алексея Навального о клевете было возбуждено еще в июне прошлого года. Тогда 93-летний ветеран войны Игнат Артеменко счел оскорбительными комментарии оппозиционера о съемках пенсионера в официальном ролике про голосование за поправки в Конституции РФ.

Ранее мы сообщали, что Amnesty International отобрала у Навального статус узника совести через полтора месяца после того, как дала.