В пятницу, 26 февраля, Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) собрался на уже третье в этом году заседание под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил о решениях, принятых в ходе сегодняшнего заседания.

По его словам, ведомство поручило Кабмину разработать законопроект, которым урегулируется вопрос наличия двойного гражданства у государственных чиновников. Данилов заявил, что по закону, чтобы пойти на госслужбу у человека должно быть только одно гражданство - украинское. Однако учитывая, по словам Данилова, реалии "бурного мира", власти должны создать инструменты для контроля гражданства чиновников.

На протяжении двух месяцев Кабмин должен разработать соответствующий законопроект.

Также секретарь СНБО Украины посоветовал украинским чиновникам выйти из какого-либо второго гражданства, чтобы не иметь проблем в будущем. По его словам, Кабмин должен разработать механизм, позволяющий определить наличие второго гражданства.

Напомним, 2 февраля три телеканала - "112 Украина", NewsOne и Zik были закрыты путем введения Советом нацбезопасности и обороны санкций против их владельца, нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Власти обвиняют его в ведении бизнеса на оккупированных территориях, но никаких доказательств тому не предоставили.

Уже 19 февраля СНБО ввел санкции против 8 физических и 19 юридических лиц, в частности, против народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.