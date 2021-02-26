На заседании в пятницу, 26 февраля, Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принял решение ввести санкции в отношении 10 украинских военных из высшего офицерского состава, которые во время событий 2014 года перешли на сторону России или переехали туда жить после Майдана. В их числе бывший глава МВД Виталий Захарченко и экс-руководитель СБУ Александр Якименко. Санкции введены по 13 пунктам. В том числе их лишат всех званий страны.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Все 10 фигурантов находятся за рубежом, уточнил Данилов.

Кроме того, под санкции попали:

Денис Березовский (бывший главком ВМФ);

Станислав Шапортов;

Сергей Нянчур;

Юрий Катовский;

Владимир Товский;

Валентин Ханжа;

Сергея Елисеев;

Дмитрий Шакур.

Напомним, 2 февраля три телеканала - "112 Украина", NewsOne и Zik были закрыты путем введения Советом нацбезопасности и обороны санкций против их владельца, нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Власти обвиняют его в ведении бизнеса на оккупированных территориях, но никаких доказательств тому не предоставили.

Уже 19 февраля СНБО ввел санкции против 8 физических и 19 юридических лиц, в частности, против народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.