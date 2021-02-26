Массовое производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Беларуси начнется в марте этого года. Пробная партия препарата изготовлена на территории республики уже сегодня.

Об этом в комментарии ТАСС сообщил министр здравоохранения республики Дмитрий Пиневич.

"Для всех нас сегодня знаковый день, мы приветствуем вас на официальном старте локализации вакцины "Спутник V" в Республике Беларусь. Произведена пробная партия российской вакцины "Спутник V", - сказал чиновник.

По его словам, Беларусь планирует начать промышленное производство российского препарата в конце марта.

"Через месяц (начнется промышленный выпуск вакцины). Мы сейчас все проверяем, все исследования проводим, отдаем российской стороне в течение месяца, они все сверяют и подтверждают идентичность (вакцины). В конце марта уже будет разливаться промышленная партия", - добавил глава Минздрава Беларуси.

Напомним, 10 февраля Кабинет министров Украины утвердил постановление о запрете регистрации на территории страны вакцин и других препаратов от коронавируса, произведенных в России. На данный момент в Украине началась кампания по вакцинации населения препаратом индийского производства CoviShield, созданным по лицензии британской компании AstraZeneca.

Также мы писали, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным белорусский лидер Александр Лукашенко объявил о появлении вакцины собственного производства к осени этого года.