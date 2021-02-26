Двое детей и трое взрослых пострадали в результате масштабного ДТП, которое произошло в пятницу, 26 февраля, под Днепром. Легковой автомобиль Nissan Tiida на скорости протаранил и обрушил стену жилого дома. Об этом сообщается на сайте ГСЧС в Днепропетровской области.

Авария случилась в поселке Чаплинка Петриковского района. Легковой автомобиль двигался на большой скорости и слетел с трассы. Во время его столкновения со стеной дома в помещении находилась хозяйка домовладения. Она госпитализирована с переломом ноги.

В салоне автомобиля находились четыре человека - мужчина, женщина и двое детей - 5 и 8 лет. Все они получили травмы т госпитализированы.

Фото: ГСЧС

Ранее "Страна" писала о том, что на Прикарпатье произошло масштабное ДТП с участием шести авто. Есть погибшие и раненые.

Также мы сообщали, что в Венгрии копы с погоней задержали пьяного украинца, который совершил сразу три ДТП.