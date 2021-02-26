Житомирский врач Василий Шутенко, который первым в регионе получил вакцину от коронавируса, спустя два дня после прививки чувствует себя отлично.

Об этом он сообщил в комментарии "Стране".

Шутенко - заведующий отделения анестезиологии и интенсивной терапии городской больницы №2 им. В. Павлусенка. Жалоб после вакцинации у него не было.

"Нормально себя чувствую. Без каких либо жалоб. Второй день на работе отработал, жив-здоров. Температуры нет. Я и мой коллектив нормально себя чувствуем. У нас не все вакцинированы, только те, кто изъявил такое желание. То, что есть в стране коллеги, которые отказываются от вакцинации - это их право. Я свое право на вакцинацию использовал", - сообщил Шутенко.

Также медик рассказал, что ранее он уже переболел Covid-19.

"Весной прошлого года. Я перед самой вакцинацией не делал тест на антитела, не хочу себя, как говорится, расстраивать. В конце осени антител у меня уже не было", - рассказал Шутенко.

Напомним, вакцинация от коронавируса началась в Украине 24 февраля. Первому прививку сделали врачу-реаниматологу из Черкасс.

По состоянию на 26 февраля стало известно о семи сообщениях о побочных эффектах после получения первой дозы индийского препарата. Одно сообщение поступило в Черниговской области и еще шесть - в Черкасской.

"Страна" подробно писала о том, что произошло с врачами, которых кололи "Ковишилдом" в Черкассах.