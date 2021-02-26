В Министерстве обороны Украины перепутали название вакцины, которую в пятницу начали вводить военнослужащим в районе проведения Операции объединенных сил (ООС).

Соответствующий пост опубликовала пресс-служба военного ведомства в Facebook.

Так, в сообщении говорится, что к военным поступили 7200 доз вакцины "AstraZeneca".

"Вчера в 66-й военный госпиталь поступила первая партия вакцины для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 – AstraZeneca, в количестве 7200 доз. И уже вчера врачи начали вакцинацию личного состава госпиталя, а также отдельной автосанитарной роты", - написали в пресс-службе.

Однако на опубликованных фотографиях четко видно, что на столе у медиков стоит вакцина индийского производства "Covishield", самолет с которой недавно приземлился в Украине.

Отметим, что власти Украины называют эту вакцину "AstraZeneca", однако это не так. При этом обе вакцины отличаются и по эффективности. У индийского препарата она составляет 63%, а у "AstraZeneca" - 70%.

Напомним, по информации СМИ, компания, которая зарегистрировала вакцину Covishield в Украине, связана с подругой супруги президент Елены Зеленской.

Ранее "Страна" подробно писала о том, какие есть вопросы к индийской вакцине CoviShield, которой начали прививать украинцев.