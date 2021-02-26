В распоряжении "Страны" оказались документы, из которых следует, что индийскую вакцину от коронавируса CoviShield в Украине зарегистрировали без прохождения специальной сертификации.

Вакцину в Украине зарегистрировали 22 февраля 2021 года. А заявка на экспертизу и подтверждение соответствия GMP-сертификации в Держлекслужбу поступила только на следующий день, 23 февраля.

По словам главы Национальной медицинской палаты Украины и Института вакцинологии и иммунобиопрепаратов Сергея Кравченко, без прохождения сертификации регистрировать вакцину в стране нельзя.

"То есть, заявка на экспертизу вакцины поступила на день позже, чем была зарегистрирована вакцина, и до сих пор Держлекслужба еще не вынесла своё заключение! Это подтверждение того, что индийская вакцина CoviShield зарегистрирована в Украине с нарушением действующего законодательства. Без заключения Держлекслужбы, подтверждающего соответствие GMP-сертификации, вакцину регистрировать и использовать нельзя", - объяснил Кравченко.

Напомним, ранее эксперт рассказал, почему на данный момент индийскую вакцину CoviShield, произведенную по лицензии компании AstraZeneca, нельзя использовать в Украине.

Также украинские СМИ сообщили о том, что заявку на регистрацию вакцины от коронавируса Covishield подала фирма-однодневка, партнера основателя которой связывают с подругой супруги президента Елены Зеленской.

По данным Минфина, на закупку вакцины от коронавируса индийского производства из государственного бюджета потратили 1,59 млрд грн.