9 марта в Украине отмечают день рождения Тараса Шевченко, на церковном календаре - день обретения главы Иоанна Предтечи, в народе отмечали Иванов день.

Праздники в Украине

9 марта - 207-я годовщина со дня рождения украинского поэта, художника и общественного деятеля Тараса Шевченко. В Украине он провел 15 лет из 47. Самые его известные произведения - сборник "Кобзар", поэма "Сон", "Гайдамаки", "Причинна", стих "І мертвим, і живим, і ненародженим...", "Садок вишневий коло хати".

В автобиографии Шевченко писал, что своей свободой он обязан русскому художнику Карлу Брюллову и поэту Василию Жуковскому, которые захотели выкупить молодого Шевченко из крепостничества, когда он учился с Санкт-Петербурге.

Брюллов написал портрет Жуковского. Картину продали на аукционе за рекордную сумму - 2 тысячи рублей (эквивалент 45 кг серебра в то время).

В Киеве в честь Шевченко назван национальный университет, парк, станция метро, бульвар.

Памятник Шевченко в Киеве

Могила Шевченко находится в Каневе. По его завещанию, тело привезли в Украину спустя два года после смерти.

В этот день в Украине и за ее пределами возлагают цветы к памятнику Шевченко, проводят чтения стихов.

Стих Шевченко в исполнении Богдана Ступки

Церковные и народные праздники, приметы дня

На церковном календаре сегодня день обретения главы Иоанна Предтечи (Крестителя). Он считался предшественником Христа и крестил его в водах реки Иордан. До его пришествия он проповедовал приход Мессии и жил в пустыне, придерживаясь строгого поста.

Иоанну отрубили голову по просьбе дочери жены царя Ирода - Саломеи. По преданию голову после казни вынесла и спрятала служанка. День когда мощи были обнаружены называется обретением главы Иоанна.

Иоанну Крестителю молились об избавлении от головной боли, просили здоровья для домочадцев, защиты для урожая.

На народном календаре Иванов день. Считалось, что сегодня птицы начинают вить гнезда. Женщины не ходили на реку стирать белье, чтобы не спугнуть птиц. Мужчины строили скворечники, подкармливали пичуг зерном.

Если сегодня поют синицы - это к теплой весне

Если в этот день шел снег - считалось, что Пасха будет холодной.

Именины сегодня отмечают Иван и Илларион.