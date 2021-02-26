Нардепы озвучили план работы Рады на следующую неделю. Фото: Страна

В первую неделю весны на заседаниях в Верховной Раде нардепы в числе других вопросов займутся реформой судов, законом о летнем времени, переименованием населенных пунктов. Об этом сообщается в телеграм-канале "Железный депутат", который уточнил, что в Раде весна начнется со вторника. 

По данным ресурса, во вторник на повестке дня в парламенте стоят:

  • аграрные расписки 2805-д
  • налоговые и таможенные льготы для "инвестнянь" 3761, 3762
  • и может быть один из этапов реформы судов 3711-д

Среда:

  • Закон о "летнем времени" 4201
  • Закон про энергоэффективность 4507
  • Переименование населенных пунктов

Четверг:

  • и снова закон про оружие. 99% что все версии просто отправят на доработку
  • Урегулирование назначения игорной комиссии 2713-д
  • ужесточение контроля за электронными сигаретами 4212

Пятница:

  • Уже традиционно...закон про запрет пластиковых пакетов 2051-1

Также канал не исключает, что "в неделю добавит интригу если оппозиция соберет 150+ голосов на внеочередное заседание по законам о тарифах...но это не точно".

чем займется Рада в первую неделю марта

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский хочет, чтобы Рада уже на следующей неделе проголосовала за судебную реформу.

Также мы сообщали, что Зеленский внес в Раду законопроекты о налоговой амнистии.

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