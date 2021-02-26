Реформа судов, отмена перевода часов, очередные переименования . Чем займется Рада в первую неделю весны
В первую неделю весны на заседаниях в Верховной Раде нардепы в числе других вопросов займутся реформой судов, законом о летнем времени, переименованием населенных пунктов. Об этом сообщается в телеграм-канале "Железный депутат", который уточнил, что в Раде весна начнется со вторника.
По данным ресурса, во вторник на повестке дня в парламенте стоят:
- аграрные расписки 2805-д
- налоговые и таможенные льготы для "инвестнянь" 3761, 3762
- и может быть один из этапов реформы судов 3711-д
Среда:
- Закон о "летнем времени" 4201
- Закон про энергоэффективность 4507
- Переименование населенных пунктов
Четверг:
- и снова закон про оружие. 99% что все версии просто отправят на доработку
- Урегулирование назначения игорной комиссии 2713-д
- ужесточение контроля за электронными сигаретами 4212
Пятница:
- Уже традиционно...закон про запрет пластиковых пакетов 2051-1
Также канал не исключает, что "в неделю добавит интригу если оппозиция соберет 150+ голосов на внеочередное заседание по законам о тарифах...но это не точно".
Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский хочет, чтобы Рада уже на следующей неделе проголосовала за судебную реформу.
Также мы сообщали, что Зеленский внес в Раду законопроекты о налоговой амнистии.
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