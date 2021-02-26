В первую неделю весны на заседаниях в Верховной Раде нардепы в числе других вопросов займутся реформой судов, законом о летнем времени, переименованием населенных пунктов. Об этом сообщается в телеграм-канале "Железный депутат", который уточнил, что в Раде весна начнется со вторника.

По данным ресурса, во вторник на повестке дня в парламенте стоят:

аграрные расписки 2805-д

налоговые и таможенные льготы для "инвестнянь" 3761, 3762

и может быть один из этапов реформы судов 3711-д

Среда:

Закон о "летнем времени" 4201

Закон про энергоэффективность 4507

Переименование населенных пунктов

Четверг:

и снова закон про оружие. 99% что все версии просто отправят на доработку

Урегулирование назначения игорной комиссии 2713-д

ужесточение контроля за электронными сигаретами 4212

Пятница:

Уже традиционно...закон про запрет пластиковых пакетов 2051-1

Также канал не исключает, что "в неделю добавит интригу если оппозиция соберет 150+ голосов на внеочередное заседание по законам о тарифах...но это не точно".

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский хочет, чтобы Рада уже на следующей неделе проголосовала за судебную реформу.

Также мы сообщали, что Зеленский внес в Раду законопроекты о налоговой амнистии.