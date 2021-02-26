В районе проведения Операции объединенных сил (ООС) началась вакцинация военнослужащих от коронавируса. Однако президент Владимир Зеленский, вопреки своему обещанию, не вакцинировался вместе с ними.

Об этом говорится в сообщении Минобороны в Facebook.

"Вчера в 66-й военный госпиталь поступила первая партия вакцины для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 – AstraZeneca, в количестве 7200 доз. И уже вчера врачи начали вакцинацию личного состава госпиталя, а также отдельной автосанитарной роты", - написали в пресс-службе военного ведомства.

Также сообщается, что сегодня бригады в составе врача-анестезиолога, врача-терапевта и медицинской сестры, выезжают для осуществления прививок непосредственно в подразделения в зоне ответственности.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский после разговора с главным санврачом Виктором Ляшко выразил желание вакцинироваться индийским препаратом против коронавируса вместе с военными.

"Я точно буду вакцинироваться с нашими военными как верховный главнокомандующий. Я должен это делать, я так считаю", - заявил он.

Однако, судя по посту Министерства обороны, глава страны пока так и не выполнил свое обещание.

Отметим, что, по информации СМИ, компания, которая зарегистрировала вакцину Covishield в Украине, связана с подругой супруги президента Елены Зеленской.