Недавно журналисты американского издания Vice опубликовали расследование о том, что сеть ресторанов быстрого питания McDonald's создала специальное секретное разведывательное подразделение, которое собирает информацию о сотрудниках, требующих повышения зарплаты до 15 долларов в час. Компания считает таких работников угрозой своей безопасности и вот уже несколько лет шпионит за ними.

"Страна" опросила сотрудников McDonald's в Киеве, как они относятся к возможной слежке.

Сергей, сотрудник McDonald's на Окружной в Киеве:

"Вроде, пока за нами не следят. Но, как я слышал, это движение борется, чтобы зарплата 15 долларов была во всех точках мира, где есть сеть McDonald's. 15 долларов в час - это хорошая зарплата (в месяц выходит около 2600 долларов - Ред.).

В Украине зарабатывает от 60 до 80 грн в час, все зависит от региона, а это меньше трех долларов. Но когда ты идёшь работать в McDonald's тебе говорят, сколько ты будешь зарабатывать. Не нравится, уходи. Ищи себе место получше. Если в слежке будет необходимость, наверное, это будет делать директор каждого отдельного McDonald's, но неужели мы не имеем права на приватность? Это же неправильный подход, негуманный, как у нас любят говорить".

Виктория, сотрудница McDonald's на Борщаговской, 26в Киеве:

"Я слежки не боюсь, возможно, следят за теми кто протестует открыто, но у нас я такого пока не наблюдала. Есть, конечно, люди которые жалуются на зарплату, но это на уровне разговоров на кухне. Так у нас в стране мало людей, которые вообще довольны зарплатой. Почему-то в нашем обществе принято считать, что общепит - это не работа, а так "принеси, подай и уйди". Но мы реально вкалываем. Как физически так и морально. А тут ещё и компания очень следит, чтобы сотрудники держали язык за зубами. Я вам так скажу, если у нас будет 15 долларов в час зарплата, то вся страна захочет устроиться на работу в McDonald's. Лично я протестовать не собираюсь, лишняя трата времени, которая ничего по факту не изменит".

Арина, сотрудница McDonald's в центре Киева:

"Я не буду вам ничего говорить, а вдруг вы записываете меня. Никому доверять нельзя. Нам руководство сказало, что мы не имеем права отвечать на такого рода вопросы. Конечно, я хочу зарплату 15 долларов в час, но я рада, что у меня есть хотя бы эта работа. Вы думаете мне кто-то предлагал лучшие условия? Нет, конечно. У нас хотя бы есть сносные условия работы, а то, что руководство строгое - так это плюс. Зачем кому-то знать лишнюю информацию", - отметила Арина.

Антон, сотрудник McDonald's на Левом берегу Киева:

"Да, об этом движении знаю и слышал о возможной слежке за этими ребятам. Но к нам это ещё не докатилось. Вообще у нас в компании - это нормальная история. Руководство всегда предупреждает сотрудников, что они не имеют права распространять информацию о зарплате и о других внутренних вопросах компании. Словом, лучше закрыть рот, чем потом остаться без работы вообще. Зарплата 15 долларов в час? В Украине? Это нереально. Только если эти активисты волшебники. У нас такого скачка точно не будет. Поверьте, сотрудникам McDonald's в Украине некогда активизмом заниматься, нужно работать, чтобы хоть как-то себя обеспечивать. Поэтому ни на какие акции протеста я выходить не собираюсь, нет времени бездельничать".

Напомним, летом "Страна" писала о языковом скандале, в центре которого оказался McDonald's. Пользователи соцсетей возмутились тем, что в ресторане отказались предоставлять услуги клиентам на русском языке. Мы выяснили, что думают работники украинского McDonald's о сложившейся ситуации.