В то время, как в Харькове городские власти возвращают проспекту имя советского маршала Георгия Жукова, в Черкассах горсовет принял решение о присвоении одной из улиц имени главы ОУН Степана Бандеры. Также переименованию подвергнутся и другие улицы города.

Соответствующее решение депутаты приняли в ходе заседания в пятницу, 26 февраля, сообщает газета "Голос Украины".

За переименование улиц в Черкассах без обсуждения проголосовали 26 депутатов. Члены топонимической комиссии, которые согласовали переименование, утверждают, что части улиц и переулков возвращены исторические названия (хотя вряд ли когда-либо в городе существовали улицы Мазепы, Стуса или Бандеры).

Согласно решению горсовета, переименованию подлежат:

улица Волкова - в улицу Ивана Мазепы;





улица Крылова - в улицу Василия Стуса;





улица Можайского - в улицу Степана Бандеры;





улица Титова - в улицу Титарную;





улица Стасова - в улицу Митрополита Липковского;





улица Пацаева - в улицу Петра Дорошенко;





улица Добровольского - в улицу Сенную;





переулок Невского - в переулок Хмельник.

Напомним, 11 февраля суд в Киеве своим решением отменил переименование Московского проспекта в проспект Степана Бандеры. В свою очередь мэр столицы Виталий Кличко заявил, что городские власти подадут апелляцию.

Также мы писали о том, что в Верховную Раду внесли проект постановления о переименовании пгт Новгородское Бахмутского района Донецкой области в Нью-Йорк. Это историческое название населенного пункта, которое использовалось до 1951 года.