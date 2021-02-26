Также в городе появится улица Петра Дорошенко. Фото: Flickr

В то время, как в Харькове городские власти возвращают проспекту имя советского маршала Георгия Жукова, в Черкассах горсовет принял решение о присвоении одной из улиц имени главы ОУН Степана Бандеры. Также переименованию подвергнутся и другие улицы города.

Соответствующее решение депутаты приняли в ходе заседания в пятницу, 26 февраля, сообщает газета "Голос Украины".

За переименование улиц в Черкассах без обсуждения проголосовали 26 депутатов. Члены топонимической комиссии, которые согласовали переименование, утверждают, что части улиц и переулков возвращены исторические названия (хотя вряд ли когда-либо в городе существовали улицы Мазепы, Стуса или Бандеры).

Согласно решению горсовета, переименованию подлежат:

  • улица Волкова - в улицу Ивана Мазепы;

  • улица Крылова - в улицу Василия Стуса;

  • улица Можайского - в улицу Степана Бандеры;

  • улица Титова - в улицу Титарную;

  • улица Стасова - в улицу Митрополита Липковского;

  • улица Пацаева - в улицу Петра Дорошенко;

  • улица Добровольского - в улицу Сенную;

  • переулок Невского - в переулок Хмельник.

Напомним, 11 февраля суд в Киеве своим решением отменил переименование Московского проспекта в проспект Степана Бандеры. В свою очередь мэр столицы Виталий Кличко заявил, что городские власти подадут апелляцию.

Также мы писали о том, что в Верховную Раду внесли проект постановления о переименовании пгт Новгородское Бахмутского района Донецкой области в Нью-Йорк. Это историческое название населенного пункта, которое использовалось до 1951 года.

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