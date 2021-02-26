Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" зарегистрировали в Молдове и теперь ее можно применять на территории этой страны. Об этом в телеграм-канале написал экс-президент, а ныне глава Партии социалистов Игорь Додон.

"Поставки препарата в Молдову начнутся уже очень скоро! Жители нашей страны получат доступ к вакцине, которая применяется почти в 40 странах мира, в том числе европейских, и считается экспертами высокоэффективной и безопасной", - сообщил Додон.

Также Додон акцентирует внимание на том, что вакцина получила регистрацию, несмотря на "попытки аппарата президента Молдовы (Майи Санду - Ред.) помешать этому".

Ранее "Страна" писала о том, что канцлер Курц перезвонил Путину, чтобы обсудить поставку "Спутника V" в Австрию.

Также мы сообщали, что "Спутник V" попал в тройку лидеров исследования об эффективности вакцин от коронавируса.