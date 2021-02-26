Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 19 февраля "О состоянии выполнения решений СНБО". Оно предусматривает привлечение к ответственности за неисполнение решение СНБО.

Соответствующий документ №77/2021 от 26 февраля размещен на сайте главы государства.

Указ вступает в в силу со дня его официальной публикации. Контролировать выполнение введенного в действие решения будет секретарь СНБО.

Согласно решению, Кабмин должен обеспечивать выполнение органами исполнительной власти решений СНБО, введенных в действие указами президента, а также принять меры по привлечению в установленном порядке к ответственности лиц, виновных в невыполнении введенных в действие решений СНБО.

Кроме того, премьер должен лично контролировать деятельность руководителей органов исполнительной власти по обеспечению выполнения задач, возложенных на соответствующие органы решениями СНБО, введенными в действие указами президента.

Напомним, вчера Зеленский анонсировал новое заседание СНБО в пятницу. В повестке дня закрытого заседания должны рассмотреть государственную стратегию деоккупации Крыма, дела о государственной измене, санкции и еще ряд вопросов.

Перед этим Зеленский обсудил с Даниловым планы работы СНБО на ближайшее время. Глава СНБО проинформировал президента об актуальных угрозах для государственной и экономической безопасности, в частности в финансовой и энергетической сферах.