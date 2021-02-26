Экс-министр транспорта и связи Николай Рудьковский заявил, что не причастен к похищению в 2012 году бывшего руководителя "Нефтегаздобычи", а ныне нардепа-мажоритарщика от "Слуги народа" Олега Семинского. По его словам, органы досудебного расследования до сих пор не выдвигали в его адрес никаких претензий по этому поводу.

Соответствующее сообщение Рудьковский опубликовал в Facebook.

"В средствах массовой информации сейчас распространяется ложная информация о причастности меня к совершению уголовных преступлений. Подчеркиваю, что любые ссылки на указанные факты являются ложными, информация не имеет ничего общего с реальными обстоятельствами", - заявил Николай Рудьковский.

По словам экс-министра, он официально находился на территории Украины в течение последнего года, и за это время органы следствия не интересовались им и не вызывали его на допросы. Информацию о его причастности к похищению Семинского, которую со ссылкой на данные правоохранителей в последние дни публикуют средства массовой информации, Рудьковский считает заранее спланированной кампанией по его дискредитации. Также бывший министр указывает на то, что началась она в тот момент, когда он покинул Украину и уехал отдыхать.

"В веб-сети распространены только надуманные утверждения о совершении мной преступлений и других обстоятельствах, которые не имеют ничего общего с реальностью, а фактом остается то, что в юридической плоскости ко мне не может быть никаких претензий со стороны закона, поскольку я вообще не причастен к указанным событиям. Кроме того, хочу отметить, что я не являюсь владельцем акций "Нефтегаздобычт", никакого отношения к компании "Salazie B.V." не имел и не имею", - написал Рудьковский.

Он объявил о намерениях защищать свои права в правовом поле, а по возвращению в Украину ответить на все вопросы как СМИ, так и правоохранителей.

Напомним, СБУ заявила о раскрытии дела о похищении Семинского 25 февраля. По данным спецслужбы, заказчиком преступления, которое произошло еще в 2012 году, был бывший бизнес-партнер потерпевшего, в прошлом народный депутат Украины нескольких созывов и глава Министерство транспорта и связи.

По версии следствия, он привлек группу исполнителей, в том числе представителей криминального мира. Семинского похитили в 2012 году и держали в неволе три года, пытали и требовали от него и его родственников оплатить несуществующий долг в сумме 200 млн долларов.

В Офисе генпрокурора заявили, что о подозрении в похищении и истязании экс-руководителя частного акционерного общества "Нефтегаздобыча", в настоящее время народного депутата Украины IX созыва, сообщено пяти лицам, в том числе организатору.

На то, что к его похищению причастен Рудьковский, в 2015 году указывал и сам Семинский.