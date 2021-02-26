На заседании Совета нацбезопасности, которое запланировано на пятницу, 26 февраля, в числе прочих вопросов собираются рассмотреть возможность лишения государственных наград, воинских и почетных званий лиц, которые, как считают власти, "замешанны в содействии российской агрессии и терроризму".

Об этом сообщает ZN.UA.

Против кого точно будет применен 25-й пункт ст. 4 Закона "О санкциях" пока неизвестно. Но, по данным издания, изначально в списке, представленном для выбора тех, кого лишат государственных наград, почетных и воинских званий, было около 250 имен.

Как сообщалось, согласно повестке, на заседании СНБО планируют принять неотложные меры по противодействию угрозам нацбезопасности в сфере гражданства, а также вопрос о состоянии расследования дел о государственной измене, дезертирстве, террористической деятельности и нарушении присяги.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал сегодняшее заседание Совета национальной безопасности и обороны. Организацию заседания возложили на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Также мы рассказывали, что Зеленский обсудил с Даниловым планы работы СНБО на ближайшее время. Глава СНБО проинформировал президента об актуальных угрозах для государственной и экономической безопасности, в частности в финансовой и энергетической сферах.