На календаре 20-й лунный день. 3 марта убывающая Луна перешла в знак Скорпиона. Среда будет богата противоречиями, ревностью, а местами даже обидами. Чтобы их обойти стороной, придется приложить усилия.

Благоприятным день выдастся для двух знаков Зодиака - Раков и Рыб. Они будет полны решительности, сексуальной энергии. Звезды сулят выдвижение в центр внимания - как по работе, так и на личном фронте. Если захотите, то получите все и сразу.

Неблагоприятным день окажется для Тельцов, Козерогов и Дев. Им будет сложно сделать выбор, может проявиться моральная и физическая усталость. Лучший способ снизить это ощущение - ванна с целебной солью и эфирными маслами, легкий ужин и побольше времени для вечернего отдыха.

Весы и Водолеи засидятся допоздна за работой или учебой. Занятия принесут удовлетворение. Но перед сном рекомендовано расслабить глаза - не читать или смотреть гаджеты, а прогуляться хотя бы 20 минут на свежей воздухе.

Близнецам придет в голову креативная идея. Перед ее воплощение лучше посоветоваться с близкими. Они помогут направить поток создания в конструктивное русло.

Львы, Овны, Стрельцы и Скорпионы почувствует давление. Их решат подтолкнуть к действиям, на которые они пока не готовы. Это вызовет дискомфорт и отразится на настроении. Чем меньше коммуникацией вне ближайшего круга будет сегодня - тем лучше.

Все знаки Зодиака могут ощутить преграды. Отсюда будут выливаться обиды, проявление ревности, недобрые слова. Постарайтесь быть выше и избегать это со своей стороны.

Магнитные бури сегодня не прогнозируются. Восход солнца - в 06:37. Закат - в 17:43.

Специально для читателей "Страны" - новости астрологи и гороскоп для всех знаков Зодиака на март 2021.