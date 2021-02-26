Федеральный канцлер Австрийской Республики Себастиан Курц в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным обсудил поставки в Австрию российской вакцины против коронавируса "Спутник V" и налаживание ее совместного производства.

Об этом сообщает пресс-служба главы РФ в пятницу, 26 февраля.

По информации Кремля, телефонный разговор состоялся по инициативе австрийской стороны.

"Подробно обсуждены вопросы противодействия распространению коронавирусной инфекции, включая возможности поставок в Австрию российской вакцины "Спутник V", а также налаживания её совместного производства", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что по итогу разговора были условлены дальнейшие плотные контакты по линии профильных ведомств двух стран.

Напомним, на прошлой неделе правительство Австрии заявило, что рассматривает вариант производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на своих производственных мощностях, если из России поступит соответствующий запрос.

Ранее сам австрийский канцлер заявлял о готовности сделать прививку российской вакциной и производить препарат в стране, но только после того как "Спутник V" будет одобрен в Европе.

Отметим, что согласно недавно опубликованному международному исследованию об эффективности вакцин от коронавируса "Спутник V" вошел в тройку лидеров.