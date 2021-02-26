Кабмин назначил нового временного руководителя "Центрэнерго"
Кабинет министров Украины распоряжением от 26 февраля 2021 года назначил Юрия Власенко по предложению Фонда госимущества новым и.о. генерального директора ПАО "Центрэнерго".
Об этом свидетельствует распоряжение правительства №150-р, обнародованное на правительственном портале.
"Согласиться с предложением Фонда государственного имущества Украины о назначении Власенко Юрия Петровича исполняющим обязанности генерального директора публичного акционерного общества "Центрэнерго", - говорится в распоряжении.
Ранее Юрий Власенко занимал должности директора Черкасского городского РЭС, и.о. председателя правления - генерального директора ОАО "Черкассыоблэнерго", председателя правления ОАО "Черкассыоблэнерго". В 2011-2014 годах был членом НКРЭП.
Напомним, вокруг государственной компании "Центрэнерго" сосредоточены интересы в энергетике Игоря Коломойского. Компания до сих пор де-факто контролируется олигархом, несмотря на то что там уже поменялся топ-менеджмент. "Страна" писала о том,как власти и олигарх договорились по "Центрэнерго" и ведут компанию к продаже.
Также мы писали о том, что руководство на "Центрэнерго" сменилось еще весной 2020 года.