Кабинет министров Украины распоряжением от 26 февраля 2021 года назначил Юрия Власенко по предложению Фонда госимущества новым и.о. генерального директора ПАО "Центрэнерго".

Об этом свидетельствует распоряжение правительства №150-р, обнародованное на правительственном портале.

"Согласиться с предложением Фонда государственного имущества Украины о назначении Власенко Юрия Петровича исполняющим обязанности генерального директора публичного акционерного общества "Центрэнерго", - говорится в распоряжении.

Ранее Юрий Власенко занимал должности директора Черкасского городского РЭС, и.о. председателя правления - генерального директора ОАО "Черкассыоблэнерго", председателя правления ОАО "Черкассыоблэнерго". В 2011-2014 годах был членом НКРЭП.

Напомним, вокруг государственной компании "Центрэнерго" сосредоточены интересы в энергетике Игоря Коломойского. Компания до сих пор де-факто контролируется олигархом, несмотря на то что там уже поменялся топ-менеджмент. "Страна" писала о том,как власти и олигарх договорились по "Центрэнерго" и ведут компанию к продаже.

Также мы писали о том, что руководство на "Центрэнерго" сменилось еще весной 2020 года.