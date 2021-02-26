Радикал Сергей Стерненко, осужденный на семь лет по делу о похищении депутата, не будет просить о помиловании, так как не считает себя виновным. Кроме того, приговор еще не вступил в законную силу.

Об этом заявил адвокат Стерненко Маси Найем, сообщает "Интерфакс-Украина" в пятницу, 25 февраля.

"По амнистии. Во-первых, решение должно вступить в силу, а мы подаём апелляцию. Во-вторых, надо, чтобы Сергей этого захотел. А насколько мне и всем нам известно, версия Сергея в том, что он не виновен, поэтому просить что-то у президента, я уверен, что он не будет", - сказал Найем.

Адвокат заявил, что его подзащитный намерен доказать свою невиновность. Что касается апелляционной жалобы, то, по словам Найема, у защиты есть месяц, чтобы ее подать.

Напомним, 23 февраля Стерненко признали виновным в деле о похищении и приговорили к семи годам тюрьмы с конфискацией половины имущества. Следствие выяснило, что Сергей Щербич, депутат Коминтерновского поселкового совета и директор местного дома культуры, был похищен Стерненко и его подельником Демчуком 24 апреля 2015 года. "Страна" подробно разбиралась в деталях этого дела.

Также мы писали, что Стерненко еще не подавал апелляцию по данному делу.