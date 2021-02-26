Вчера в центре внимания целый день были события, связанные с задержанием спецподразделением Нацполиции автобуса с работниками охранной фирмы "Шторм", которая предоставляет услуги партии "Оппозиционная платформа за жизнь".

Людей, которые были в автобусе несколько часов продержали в наручниках, а потом отпустили без всяких объяснений и элементарных извинений со стороны властей. Подозрение было выдвинуто серьезное - участие в перестрелке на улице Ямской в Голосеевском районе Киева, случившейся накануне.

Как официально сообщили в Нацполиции, вчера около 16 часов в полицию Киева поступило сообщение о стрельбе на стройплощадке в Голосеевском районе по улице Ямской. На вызов немедленно выехали наряды патрульной полиции и следственно-оперативная группа территориального подразделения. По предварительной информации, группа лиц приехала на автобусе на строительную площадку и начала стрелять в воздух, после чего с места происшествия скрылась. Пострадавших нет. Для задержания правонарушителей в столице была введена специальная полицейская операция.

Следственным отделом Голосеевского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Позже выяснилось, что в ходе проведения этой самой полицейской спецоперации правоохранители слегка перестарались и задержали сразу два похожих автобуса. Причем один из них "тормознули" возле офиса партии ОПЗЖ, другой в Козине под Киевом. Даже по внешним признакам автобусы, фото которых есть в открытом доступе, отличались.

Позже сам Илья Кива объяснил, что полиция обыскала автобус охранной фирмы "Шторм", который стоял возле офиса партии.

"Якобы прошла ориентировка по отношению к автобусу, арендованному охранной структурой "Шторм", с которой у ОПЗЖ заключен договор на обеспечение охраны. В нем находились члены охранной структуры "Шторм". Автобус попал в ориентировку — якобы участвовал в каких-то хулиганских действиях в Киеве. Хотя ни в каких таких действиях он участия не принимал. А автобус с реальными бандитами был задержан под Козином", — рассказал "Стране" депутат и предположи, что ошиблись силовики не случайно, а специально, чтоб лишний раз надавить на оппозиционеров.

На сайте ОПЗЖ вчера было обнародовано более жесткое заявление: "Власть прибегла к очередным провокациям в отношении "Оппозиционной платформы – За жизнь". На территории рядом с офисом партии полицией был задержан автобус, в котором находились сотрудники фирмы "Шторм". Этот автобус был сознательно добавлен в ориентировку, поскольку ранее другой автобус этой марки фигурировал в инциденте на улице Ямской. Однако фото очевидцев свидетельствуют, что это было совсем другое транспортное средство, а не тот микроавтобус, который впоследствии полиция задержала у офиса ОПЗЖ. Мы уверены, что приказ о досмотре и обыске транспортного средства рядом с офисом нашей политической партии является не чем иным, как преследованием и попыткой запугать членов и сторонников политсилы, составляющей конкуренцию властной команде".

Несмотря на то, что на сегодняшний день есть достоверные сведения, что стройку на Ямской "кошмарили" молодчики, передвигавшиеся на автобусе, задержанном в Козине, на сайте Нацполиции до сих пор не опубликовано опровержение о непричастности сотрудников охраны ОПЗЖ к беспорядкам в Голосеево.

Отметим, что в этом месяце на ОПЗЖ идет масштабное давление властей. В начале месяца СНБО ввела санкции против ее члена и владельца трех оппозиционных каналов Тараса Козака. В результате вещание каналов 112 Украина", NewsOne и ZIK было остановлено.

А 19 февраля СНБО ввел санкции против народного депутата Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.