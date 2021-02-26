Грузинская оппозиция и ее сторонники вышли на "Марш за свободу" в Тбилиси с требованием провести внеочередные парламентские выборы. К парламенту направляются несколько тысяч демонстрантов, движение транспорта в центре города заблокировано.

Об этом в пятницу, 26 февраля, информирует телеграм-канал "Sputnik Ближнее зарубежье".

Протестующие уже начали ставить палатки возле здания грузинского парламента. Кроме проведения новых выборов оппозиционеры также требуют освобождения председателя "Единого национального движения" Никанора Мелии.

В свою очередь генпрокуратура Грузии заявила о готовности изменить меру пресечения в отношении задержанного лидера партии.

"Нахождение Никанора Мелия в заключении никогда не было самоцелью прокуратуры. Соответственно, если сторона защиты выполнит условие выплаты залога, назначенного решением суда от 3 ноября 2020 года, то сторона обвинения выражает готовность обратиться в Тбилисский городской суд с ходатайством об изменении меры пресечения обвиняемому Никанору Мелии с тюремного заключения на выплату залога", - заявил представитель прокуратуры Амиран Гулиашвили.

Сумма залога составляет 40 тысяч лари (около 350 тысяч гривен).

Напомним, 23 февраля в Грузии силовики штурмовали офис партии "Единое национальное движение", и арестовали ее главу, оппозиционного депутата Никанора Мелию.

В свою очередь экс-президент Грузии и бывший лидер партии Михаила Саакашвили, который возглавляет комитет по реформам в Украине, призвал грузинскую оппозицию протестовать по всей стране.