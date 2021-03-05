Скоро наступит один из самых популярных весенних праздников - Международный женский день. Время тюльпанов, мимозы и солнечных дней.
Собрали самые красивые и забавные открытки с наступающим 8 марта для любимых, мам, подруг, коллег. А также короткие поздравления, которые можно отправить в смс, пожелания своими словами и в стихах.
Открытки для любимых
Самую лучшую девушку с 8 марта! Пусть все мечты сбываются, а я помогу.
Ты мое солнышко весеннее! Мой самый красивый цветок! С 8 марта, любимая!
Ты - мое хорошее настроение каждый день! Я сделаю все, чтоб ты улыбалась. С 8 марта!
Пусть солнце светит для тебя - сегодня, завтра и всегда! С 8 марта!
Ты - королева моего сердца,
Твоим теплом могу согреться.
С наступающим праздником весны!
Мой идеал любви и красоты!
И в день 8 марта и всегда - люблю тебя!
Открытки и поздравления для мам, бабушек, дочерей
У самой лучшей мамы на свете - самые счастливые дети! С 8 марта!
Мамочка, желаю радости и солнца!
Пусть звенит капель, а не слезинки.
Открывай весне свое оконце.
Мы несем тебе цветов корзинки.
Мама, как я рада, что ты у меня есть! Самая нежная, самая лучшая, самая понимающая. С 8 марта! Весны и цветов каждый день!
В День 8 марта - ни в чем себе не отказывай! И в любой другой день - тоже. Пусть весна принесет много солнца и радости.
Мамочка, с 8 марта! Обнимаю тебя крепко-крепко, желаю радости звонкой, как весенняя капель и светлых мыслей, как мартовское солнышко!
Как солнышко проглянет из-за тучек,
Так светит мне твоя улыбка.
Ты всех на свете ласковей и круче.
Моей души ты - золотая рыбка!
С 8 марта!
Ты - самая классная бабушка! Я хвастаюсь, что ты у меня есть, ведь мне очень повезло! С 8 марта! Цвети, как цветочек.
Бабулечка моя, люблю тебя до неба и обратно! С праздником!
Ты - лучшая дочка на свете! Каждый день радуюсь, что ты у меня есть! С 8 марта!
С 8 марта, дорогая доченька! Ты мой лучший подарок!
Пожелания с 8 марта для коллег и подруг
Поздравляем с 8 марта! И дома, и на работе, вы освещаете все своим светом и красотой.
Дорогие женщины, с 8 марта! Работать с вами - честь и радость.
Такая очаровательная женщина, как ты не должна работать! Но мы без тебя не справимся.
Подруга, чтобы на 8 марта тебе подарили то, о чем ты мечтаешь - говори об этом заранее. Мечты должны сбываться!
Пусть в доме всегда будут цветы, и на 8 марта и каждый день, ведь ты этого достойна! Люблю тебя!
Любимая подруга, пусть в душе всегда царит весна и расцветают цветы! С 8 марта, дорогая!
С праздником нас, подруги! Пусть закончатся вьюги.
Пусть нам весна принесет счастье, любовь и тепло!