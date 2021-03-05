Скоро наступит один из самых популярных весенних праздников - Международный женский день. Время тюльпанов, мимозы и солнечных дней.

Собрали самые красивые и забавные открытки с наступающим 8 марта для любимых, мам, подруг, коллег. А также короткие поздравления, которые можно отправить в смс, пожелания своими словами и в стихах.

Открытки для любимых

Самую лучшую девушку с 8 марта! Пусть все мечты сбываются, а я помогу.

Ты мое солнышко весеннее! Мой самый красивый цветок! С 8 марта, любимая!

Ты - мое хорошее настроение каждый день! Я сделаю все, чтоб ты улыбалась. С 8 марта!

Пусть солнце светит для тебя - сегодня, завтра и всегда! С 8 марта!

Ты - королева моего сердца,

Твоим теплом могу согреться.

С наступающим праздником весны!

Мой идеал любви и красоты!

И в день 8 марта и всегда - люблю тебя!

Открытки и поздравления для мам, бабушек, дочерей

У самой лучшей мамы на свете - самые счастливые дети! С 8 марта!

Мамочка, желаю радости и солнца!

Пусть звенит капель, а не слезинки.

Открывай весне свое оконце.

Мы несем тебе цветов корзинки.

Мама, как я рада, что ты у меня есть! Самая нежная, самая лучшая, самая понимающая. С 8 марта! Весны и цветов каждый день!

В День 8 марта - ни в чем себе не отказывай! И в любой другой день - тоже. Пусть весна принесет много солнца и радости.

Мамочка, с 8 марта! Обнимаю тебя крепко-крепко, желаю радости звонкой, как весенняя капель и светлых мыслей, как мартовское солнышко!

Как солнышко проглянет из-за тучек,

Так светит мне твоя улыбка.

Ты всех на свете ласковей и круче.

Моей души ты - золотая рыбка!

С 8 марта!

Ты - самая классная бабушка! Я хвастаюсь, что ты у меня есть, ведь мне очень повезло! С 8 марта! Цвети, как цветочек.

Бабулечка моя, люблю тебя до неба и обратно! С праздником!

Ты - лучшая дочка на свете! Каждый день радуюсь, что ты у меня есть! С 8 марта!

С 8 марта, дорогая доченька! Ты мой лучший подарок!

Пожелания с 8 марта для коллег и подруг

Поздравляем с 8 марта! И дома, и на работе, вы освещаете все своим светом и красотой.

Дорогие женщины, с 8 марта! Работать с вами - честь и радость.

Такая очаровательная женщина, как ты не должна работать! Но мы без тебя не справимся.

Подруга, чтобы на 8 марта тебе подарили то, о чем ты мечтаешь - говори об этом заранее. Мечты должны сбываться!

Пусть в доме всегда будут цветы, и на 8 марта и каждый день, ведь ты этого достойна! Люблю тебя!

Любимая подруга, пусть в душе всегда царит весна и расцветают цветы! С 8 марта, дорогая!

С праздником нас, подруги! Пусть закончатся вьюги.

Пусть нам весна принесет счастье, любовь и тепло!