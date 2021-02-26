Под Житомиром нетрезвая жительница поселка Мирополье позвонила в полицию и сообщила, что убила соседа. Когда же правоохранители приехали, женщина заявила, что пошутила. Однако полицейские все же решили наведаться в дом соседа и обнаружили, что его уже давно не было дома.

Об этом сообщается на сайте ГУНП Житомирской области.

"О заявительнице, ее соседях и круге их общения было известно, что эти селяне злоупотребляют спиртным, нигде не работают и ведут асоциальный образ жизни. Учитывая все эти факторы, мы провели обзор в домовладении заявительницы и в замкнутом подсобном помещении обнаружили прикрытое одеялом тело 51-летнего мужчины. На нем обнаружены ссадины и другие телесные повреждения, которые, по заключению экспертов, и привели к смерти", - рассказал начальник Любарского отделения полиции Андрей Корчевский.

Как выяснилось, 23 февраля в доме местных жителей собралась компания для очередного застолья. На почве пьянства между тремя мужчинами, разгорелся спор, который быстро перерос в драку. В качестве весомых аргументов самому старшему по возрасту мужчине нанесли серьезные телесные повреждения, от которых он потерял сознание. После этого избитого заперли в подсобном помещении. Судя по всему, компания продолжила застолье, а потерпевший тем временем скончался.

По подозрению в совершении убийства задержаны двое мужчин 40 и 36 лет. По действующему законодательству им грозит от 7 до 15 лет заключения.

Ранее "Страна" писала о том, что на улице Яроша в Харькове выстрелом в голову убили человека.

Также мы сообщали, что женщину приговорили к 7 годам лишения свободы за убийство своего сожителя ножом.