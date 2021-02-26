Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал поручение министерству иностранных дел, министерству экономического развития и Госпогранслужбе рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении Беларуси.

Об этом в пятницу, 26 февраля, в своем телеграм-канале сообщил народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Он опубликовал ответ на депутатское обращение, согласно которому глава правительства поручил рассмотреть вопрос введения санкций против "белорусских лиц". Их список в документе не приведен. В то же время Гончаренко утверждает, что речь идет о чиновниках и бизнесменах, приближенных к президенту республики Александру Лукашенко.

Напомним, вчера Совет Европейского союза согласился продлить до 28 февраля 2022 года действие санкций в отношении первых лиц руководства Беларуси, в том числе и против Лукашенко.

В свою очередь глава украинского МИД Дмитрий Кулеба недавно заявил, что Киев не должен вводить экономические санкции против Минска.