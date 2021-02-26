Экс-министру транспорта и связи Николаю Рудьковскому сообщили о подозрении в похищении бывшего руководителя "Нефтегаздобычи", а ныне нардепа-мажоритарщика от "Слуги народа" Олега Семинского.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора сообщено о подозрении пяти лицам, в том числе организатору, в похищении и истязании экс-руководителя частного акционерного общества "Нефтегаздобыча", в настоящее время народного депутата Украины IX созыва, а также в вымогательстве денег от его родных (ст. 127, ст. 146, ст. 189 УК)", - сказано в сообщении.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

"Страна" писала о том, что СБУ заявила о раскрытии дела о похищении Семинского 25 февраля. По данным спецслужбы, к совершению преступления Рудьковский привлек группу исполнителей, в том числе представителей криминального мира. Семинского похитили в 2012 году и держали в неволе три года, пытали и требовали от него и его родственников оплатить несуществующий долг в сумме 200 млн долларов.

Семинский еще в 2015 году рассказывал о том, что похищение и покушение на него инициировал его бывший друг и партнер Николай Рудьковский.