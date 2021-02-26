В Днепропетровской области в Каменском на входе в магазин одежды секонд-хенд толпа покупателей едва не затоптала пожилую женщину. Инцидент попал на видео, на котором можно рассмотреть, как люди столпились у двери магазина, вывеска на котором сообщает о скидках в 70%, и ожидают открытия.

Когда же охранник открыл дверь, обезумевшая толпа ринулась внутрь магазина, сметая все на своем пути. В давке едва не затоптали упавшую пожилую женщину, которой на четвереньках пришлось выбираться из-под ног желающих поскорее попасть в магазин.

Отметим, что подобные инциденты в Украине уже не редкость. Два года назад в Днепре при штурме нового магазина одежды секонд-хенд выбили стекло. Также настоящий штурм секонд-хенда покупатели устроили в Ровно.