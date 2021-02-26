Киевское "Динамо" сыграет с испанским "Вильярреалом", а донецкий "Шахтер" поборется с "Ромой" в 1/8 финала Лиги Европы. Матчи этого этапа турнира состоятся 11 и 18 марта.

Это определилось в результате жеребьевки в Ньоне, которая прошла в пятницу, 26 февраля.

Все пары 1/8 финала Лиги Европы:

"Аякс" – "Янг Бойз"





"Динамо" – "Вильярреал"





"Рома" - "Шахтер"





"Олимпиакос" – "Арсенал"





"Динамо" Загреб – "Тоттенхэм"





"Манчестер Юнайтед" – "Милан"





"Славия" Прага – "Рейнджерс"





"Гранада" – "Мольде"

Напомним, вчера состоялись решающие поединки 1/16 финала Лиги Европы. Киевское "Динамо" сенсационно вырвало победу у бельгийского "Брюгге", забив один мяч в ворота соперника на выезде.

В свою очередь донецкий "Шахтер" обыграл на НСК "Олимпийский" тель-авивский "Маккаби" также со счетом 1:0.