Жеребьевка прошла в швейцарском Ньоне. Фото: УЕФА

Киевское "Динамо" сыграет с испанским "Вильярреалом", а донецкий "Шахтер" поборется с "Ромой" в 1/8 финала Лиги Европы. Матчи этого этапа турнира состоятся 11 и 18 марта.

Это определилось в результате жеребьевки в Ньоне, которая прошла в пятницу, 26 февраля. 

Все пары 1/8 финала Лиги Европы:

  • "Аякс" – "Янг Бойз"

  • "Динамо" – "Вильярреал"

  • "Рома" - "Шахтер"

  • "Олимпиакос" – "Арсенал"

  • "Динамо" Загреб – "Тоттенхэм"

  • "Манчестер Юнайтед" – "Милан"

  • "Славия" Прага – "Рейнджерс"

  • "Гранада" – "Мольде"

В 1/8 финала Лиги Европы "Динамо" сыграет с испанцами, "Шахтер" - с итальянцами. Скриншот: УЕФА

Напомним, вчера состоялись решающие поединки 1/16 финала Лиги Европы. Киевское "Динамо" сенсационно вырвало победу у бельгийского "Брюгге", забив один мяч в ворота соперника на выезде.

В свою очередь донецкий "Шахтер" обыграл на НСК "Олимпийский" тель-авивский "Маккаби" также со счетом 1:0.

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