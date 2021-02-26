В 1/8 финала Лиги Европы "Динамо" сыграет с испанцами, "Шахтер" - с итальянцами
Киевское "Динамо" сыграет с испанским "Вильярреалом", а донецкий "Шахтер" поборется с "Ромой" в 1/8 финала Лиги Европы. Матчи этого этапа турнира состоятся 11 и 18 марта.
Это определилось в результате жеребьевки в Ньоне, которая прошла в пятницу, 26 февраля.
Все пары 1/8 финала Лиги Европы:
- "Аякс" – "Янг Бойз"
- "Динамо" – "Вильярреал"
- "Рома" - "Шахтер"
- "Олимпиакос" – "Арсенал"
- "Динамо" Загреб – "Тоттенхэм"
- "Манчестер Юнайтед" – "Милан"
- "Славия" Прага – "Рейнджерс"
- "Гранада" – "Мольде"
Напомним, вчера состоялись решающие поединки 1/16 финала Лиги Европы. Киевское "Динамо" сенсационно вырвало победу у бельгийского "Брюгге", забив один мяч в ворота соперника на выезде.
В свою очередь донецкий "Шахтер" обыграл на НСК "Олимпийский" тель-авивский "Маккаби" также со счетом 1:0.
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