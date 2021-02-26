Заявку на регистрацию вакцины от коронавируса Covishield (препарата, произведенного в Индии по лицензии AstraZeneca) подала однодневная фирма, партнера основателя которой связывают с подругой супруги президента Елены Зеленской. Речь идет об нынешней главе Антимонопольного комитета Украины Ольге Пищанской.

Об этом сообщают "Буквы".

По их данным, что учредителем компании-однодневки ООО "ГРЕЙС ОФ ГОД" является Кумар Пранаав. Вместе со своим партнером Вирды Бикрамом Джит Сингхом они создали еще аналогичную фирму "АЭОН БИОТЕХ".

В издании добавили, что компания "АЭОН БИОТЕХ" занимается тем же, что и "ГРЕЙС ОФ ГОД". Обе фирмы были зарегистрированы по одному адресу, имеют одинаковый уставный капитал (в размере 28 тысяч гривен) и созданы в один день - 4 ноября 2020 года.

Интересно также, что партнер Пранаава Вирды Бикрам Джит Сингх занимает должность заместителя генерального директора по снабжению в ПАО "АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ".

Должность главного закупщика вышеупомянутой компании занимала Ольга Пищанская, которую называют подругой первой леди, хотя сама она это опровергает.

"Я давно знаю Владимира (Зеленского, - Ред.), Мы из одного города - росли в одном дворе", - рассказывала родная сестра Ольги Пищанской.

Ранее также сообщалось, что Пищанская еще и землячка президента Зеленского. В сентябре 2019 года Зеленский назначил ее первым заместителем главы АМКУ.

Напомним, 22 февраля в Украине зарегистрировали первую вакцину от коронавируса по заявлению фирмы с названием "Грейс оф Гоод".

Глава Национальной медицинской палаты Сергей Кравченко заявил, что индийская вакцина зарегистрирована в Украине по процедуре "под ответственность". Это значит, что заявитель обязуется представить полный пакет документов по вакцине по завершению третьей стадии испытаний, а также берет на себя ответственность за препарат. Заявителем в Украине выступило ООО "Грейс оф Год", таким образом, вся ответственность за препарат теперь на нем.