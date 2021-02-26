В Полтавской области в одном из сел обнаружили двух учениц восьмого класса, которые перерезали себе вены на запястьях. Их немедленно госпитализировали.

Об этом сообщает полиция региона.

"О двух школьницах, госпитализированных в больницу с порезами на запястьях, в полицию сегодня утром сообщили медицинские работники", - отметили в пресс-службе.

Обе 14-летние девочки на данный момент находятся в удовлетворительном состоянии. Угрозы их жизни нет.

"Полиция изучает причины и условия, побудившие учениц восьмого класса к причинению вреда собственному здоровью. По результатам проверки мы будем принимать соответствующие правовые решения", - заявил начальник Миргородского районного отдела полиции Андрей Тюков.

Напомним, за последнее время по Украине прокатилась волна детских самоубийств. В январе в Киеве погиб подросток, который выпал с 15 этажа высотки.

После этого произошло сразу несколько случаев, когда подростки наглотались таблеток. 16 февраля в лицее Боярки две 12-летние ученицы приняли большое количество таблеток "Дротаверина", в результате одна из девочек умерла. Уже на следующий день аналогичный случай произошел в Умани.

Кроме того, недавно в Ровно подросток ходил по железнодорожным путям в ожидании поезда, как выяснилось такое задание он получил от так называемых "групп смерти".

Вчера в Одессе 13-летнюю девушку переехал поезд. По словам машиниста, она легла прямо на рельсы.

"Страна" подробно писала о том, почему по Украине прокатилась волна детских самоубийств и как с этим связаны группы смерти.