Украинский Минздрав обновил список стран "красной" и "зеленой" коронавирусных зон. Среди стран-соседок Украины в "зеленой" оказались только Румыния и Россия.

Об этом свидетельствуют данные на сайте министерства.

Минздрав обновил данные 26 февраля. В "красную" зону попали страны, где показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней выше, чем в Украине (186,4).

В "красную" зону вошли Словакия (526 случаев заболеваемости Covid-19 на 100 тысяч населения), Молдова (302), Венгрия (286,5), Польша (226,8), Беларусь (221,8). В "зеленую" Минздрав внес Румынию (171) и РФ (133), которые еще неделю назад были "красными".

Всего в "красной" зоне сейчас находится 61 страна. По сравнению с предыдущим списком, количество "красных" стран уменьшилось на 10.

По прибытии из стран "красной" зоны требуется самоизоляция с применением приложения "Действуй дома". Изоляцию возможно прекратить досрочно после получения отрицательного ПЦР-теста.

Напомним, в конце февраля в Украине ухудшается статистика по коронавирусу, несмотря на старт вакцинации.

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