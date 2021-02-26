Совет национальной безопасности и обороны в ходе заседания в пятницу, 26 февраля, рассмотрит государственную стратегию деоккупации Крыма, дела о государственной измене, санкции и еще ряд вопросов.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО на своей странице в Facebook.

"На заседании в закрытом режиме будет рассмотрен проект "Государственной стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь.

Члены СНБО Украины также обсудят вопросы относительно неотложных мероприятий по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства; состояние расследования дел о государственной измене, дезертирстве и террористической деятельности, нарушение присяги; а также применение санкций", - говорится в повестке дня.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал сегодняшее заседание Совета национальной безопасности и обороны. Организацию заседания возложили на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Также мы рассказывали, что Зеленский обсудил с Даниловым планы работы СНБО на ближайшее время. Глава СНБО проинформировал президента об актуальных угрозах для государственной и экономической безопасности, в частности в финансовой и энергетической сферах.