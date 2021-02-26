В Черкасской областной администрации рассказали о медицинских работниках, которые получили побочные эффекты после вакцинации "Ковишилдом".

Таких людей из 170 вакцинированных оказалось шесть.

У трех из них началась ранняя реакция - после введения первой дозы вакцины в течение получаса началась температура и головная боль. Еще у трех позже выявили те же симптомы и боль в месте инъекции.

"В течение 30 минут у трех человек повысилось давление и температура тела, они чувствовали недомогание и головную боль, просто проявилась эмоциональная реакция", - заявил главврач областной больницы Александр Дудник.

Сейчас, по заверениям властей, эти люди здоровы. "Побочная реакция была ожидаемой и несерьезной. В настоящее время все медработники, которые жаловались на повышенную температуру тела, головную боль и боль в месте инъекции, чувствуют себя удовлетворительно", отметил Александр Дудник.

Симптомы были временными и уже прошли.

"Вся вакцинация проходила абсолютно добровольно. С каждым проводилась беседа, объяснялись показания и противопоказания вакцинации. Во время вакцинации каждому медработнику измеряли температуру тела, спрашивали о состоянии здоровья - болеет или нет в данный момент респираторными заболеваниями и прочее. Во время вакцинации некоторых медработников отстранили от вакцинации из-за высокого артериального давления. И это было сделано, чтобы избежать побочных действий вакцины", - сказал Дудник.

Ранее сегодня о первых побочных эффектах от индийской вакцины рассказывал главный санврач Виктор Ляшко. Он заявил, что такое побочные эффекты "предусмотрены инструкцией".

Напомним, что Черкасская область стала первой, где началась вакцинация. "Страна" записывала интервью с врачом, который первый в Украине получил дозу "Ковишилда".