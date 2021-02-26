Соединенные Штаты предупредили российских военных о готовящихся авиаударах по Сирии за 4-5 минут до удара. Об этом в пятницу заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает "Интерфакс".

"Наших военных предупредили за 4 или 5 минут. Конечно, если говорить даже о деконфликтинге, как это принято в отношениях между российскими и американскими военнослужащими, то это ничего не дает. Такого рода уведомления поступают, когда удар уже наносится", - сказал он на пресс-конференции в Москве.

Он также добавил: "Это касается военной стороны дела. Но ни в коем случае нельзя ее рассматривать в отрыве от того фактора, что США находятся на территории Сирии незаконно, в нарушение всех норм международного права, включая резолюции Совета безопасности по урегулированию в Сирийской Арабской Республике".

Напомним, о нанесении ВВС США удара на востоке Сирии по инфраструктуре сирийских вооруженных группировок, которые поддерживает Иран, стало известно в ночь на 26 февраля. По информации Пентагона, удары были санкционированы "в ответ на недавние нападения на персонал США и международной коалиции в Ираке и на продолжающиеся угрозы в адрес этого персонала".

"Операция посылает недвусмысленный сигнал: президент Байден будет действовать, чтобы защитить персонал США и коалиции. В то же время мы действовали целенаправленно, стремясь к деэскалации общей ситуации как в восточной Сирии, так и в Ираке", - заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Телеканал Al Arabiya сообщил 22 февраля о ракетной атаке в так называемой зеленой зоне в Багдаде, где расположено диппредставительство США. В этом районе, по данным телеканала, взорвались по меньшей мере три реактивных снаряда.

Как сообщалось, НАТО в восемь раз увеличит военный контингент в Ираке.