В Германии рассматривают четыре варианта дальнейших действий по поводу достройки российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает Handelsblatt.

Во-первых, немецкая сторона предполагает возможный отказ США от угроз санкциями, если будет снята или хотя бы снижена "опасность" для Украины. Этот вариант предусматривает "механизм отключения" трубы, если Россия остановит транспортировку газа через Украину.

Во-вторых, Германия допускает заморозку строительства. Выигранное время в таком случае используют для переговоров. А в госдепе США обсуждается возможность создания специальной комиссии для выработки практических решений.

В-третьих, одним из сценариев является оказание инвестиционной помощи Украине, что может смягчить позицию Вашингтона.

В-четвертых, Берлин предполагает продолжение строительства трубы вопреки всем мерам противодействия проекту.

Напомним, Госдеп не намерен расширять санкции против "Северного потока-2" на фоне тайных переговоров США и Германии.

Также мы писали о том, что украинская разведка назвала дату завершения строительства "Северного потока-2", это произойдет к середине июня.