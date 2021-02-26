Полиция Украины правомерно прекратила расследование по делу, где фигурировал действующий президент Соединенных Штатов (бывший вице-президент США) Джо Байден. Уголовное производство по нему было закрыто в связи с отсутствием состава преступления.

Речь идет о деле возможного вмешательства Джо Байдена в деятельность бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел на своей странице в Facebook.

"Уголовное производство №62020000000000236 было закрыто 23 сентября 2020 года (а это еще за несколько месяцев до проведения выборов президента США) в связи с отсутствием состава преступления", - напомнили правоохранители.

В МВД добавиди, что с этим решением не согласился заявитель - Виктор Шокин и его адвокаты.

"Они обратились с жалобой на дознавателя полиции в суд. Детально ознакомившись с материалами производства, 25 февраля 2021 года суд вынес свой вердикт: в удовлетворении жалобы отказать (дело № 757/42457/20-к)", - добавили в полиции.

Напомним, Шокин уже прокомментировал данные действия правоохранителей и заявил, что обжалует решение суда, который признал законным закрытие против него дела Нацполицией.

Также мы рассказывали, что Виктор Шокин опасается мести Байдена после его победы на выборах президента США.