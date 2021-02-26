В Ивано-Франковской области, которая попала в красную зону карантина, запретили межрайонное и межобластное движение общественного транспорта. По данным на 25 февраля "Укрзализныця" приостановила продажу билетов на поезда, следующие в Прикарпатье и обратно, но не отменяет рейсы в регион, чтобы безопасно вывезти пассажиров по уже приобретенным билетам.

Таким образом, все поезда продолжают курсировать по расписанию, ограничений на высадку и посадку пассажиров с билетами пока нет. Об этом пишет Galka.

Для предотвращения распространения Covid-19 в Ивано-Франковской области установили 16 карантинных блокпостов у ряда населенных пунктов, сообщает региональная Нацполиция.

"Полицейские совместно с медиками, спасателями и военнослужащими Национальной гвардии несут службу на 16 контрольно-пропускных пунктах области для предотвращения распространения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что на Прикарпатье врачи отметили самые тяжелые осложнения Covid-19 за все время пандемии.

Также мы сообщали, что Ивано-Франковская и Житомирская области в лидерах по новым случаям Covid-19.