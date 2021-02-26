В Кремле назвали репрессиями обыски возле офиса украинской политической партии "Оппозиционная платформа - За життя".

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, есть опасения, что это будет продолжаться.

"Есть опасения, что реакция (на оппозицию, - Ред.) будет дальше набирать обороты в Украине", - сказал он.

Как сообщалось, силовики устроили обыск около офиса ОПЗЖ, где находился микроавтобус, на котором якобы скрылись участники стрельбы вблизи застройки в Голосеевском районе Киева. Однако, по словам народного депутата Ильи Кивы, транспорт с людьми, действительно нарушавшими закон, был задержан в Козине под Киевом.

Напомним, в феврале на партию началось масштабное давление властей. В начале месяца СНБО ввела санкции против ее члена и владельца трех оппозиционных каналов Тараса Козака. В результате вещание каналов 112 Украина", NewsOne и ZIK было остановлено.

А 19 февраля СНБО ввел санкции против народного депутата Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.