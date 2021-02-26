В пятницу, 26 февраля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба впервые встретился с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом.

Об этом глава украинского МИД сообщил в Twitter.

"Это наша первая личная встреча с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом. На повестке дня: двусторонние отношения, торговля, крупные инвестиционные проекты, дальнейшая интеграция Украины в ЕС и НАТО. Обсудим также динамику в нормандской формате и Крымскую платформу", - написал Дмитрий Кулеба.

Кулеба находится с рабочим визитом во Франции. Он планирует встретиться не только с Жан-Ивом Ле Дрианом, но и с другими французскими чиновниками, представителями бизнеса, медийной и экспертной среды.

Напомним, в конце января Кулеба и глава ОБСЕ Линде в 20-градусный мороз отправились на Донбасс.

Также мы писали о том, что недавно новый госсекретарь Блинкен и глава МИД Украины Кулеба впервые поговорили по телефону.