Полиция задержала мужчину, которого подозревают в изнасиловании 9-летней девочки и сбыте в сети DarkNet детской порнографии.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора в пятницу.

Было установлено, что подозреваемый неоднократно насиловал 9-летнего ребенка своей сожительницы и изготовлял изображения порнографического характера с участием этой малолетней девочки. Затем эти материалы мужчина хранил и сбывал на форумах сети DarkNet. Также экспертиза установила, что фото и видеоконтент содержит изображение откровенного сексуального поведения и является детской порнографией.

Во время обыска на его компьютере был найден порноконтент с участием ребенка, включая фото и видео его изнасилования.

"При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Офиса генерального прокурора подозреваемый задержан и ему сообщено о подозрении по фактам изнасилования лица, не достигшего 14 лет, а также в изготовлении и распространении порнографических предметов, содержащих детскую порнографию, принуждение несовершеннолетнего к участию в создании произведений, изображений или кино- и видеопродукции, компьютерных программ порнографического характера (ч. 4 ст. 152, ч. 4 ст. 301 УК Украины)", - говорится в сообщении.

В случае доказательства вины в суде, педофилу грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Напомним, под Днепром шестеро педофилов 16 лет насиловали детей и снимали видео, которое продавали в сети.

Также мы писали, что под суд отправили киевского педофила, который развращал собственную дочь и ее подругу.