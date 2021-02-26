Политика Александра Лукашенко привела к тому, что Беларусь стала военным округом Российской Федерации. Об этом говорится в годовом отчете Службы внешней разведки Эстонии.

При этом эстонская разведка считает, что удар российских войск по Украине и странам Балтии через территорию Беларуси из потенциальной угрозы якобы становится реальным.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Следующие российско-белорусские военные учения "Запад" состоятся в этом году, и правительство захватившего власть в Беларуси Лукашенко будет все больше зависеть от поддержки России, в том числе в военной сфере.

"Учитывая географическое положение и территориальное покрытие, Беларусь является необходимой буферной зоной для России и обеспечивает ее задачи на западном стратегическом направлении. Во время кризиса или войны Россия может использовать Беларусь в качестве плацдарма и разместить там свои войска, заблокировав доступ НАТО к Сувалкскому коридору, который обеспечивает движение в воздушном пространстве соседних стран и установления наземной связи с Калининградской областью России", - уверены в разведке.

Ранее "Страна" писала о том, что Европейский союз на год продлил санкции против Беларуси.

Также мы сообщали, что Тихановская признала, что оппозиция Беларуси "потеряла улицы".