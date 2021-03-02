Оказывается, характер и судьбу могут определять не только звезды, но и растения. По крайней мере, в это верили кельты, которые придумали цветочный гороскоп. Чертополох вы или одуванчик - зависит от месяца и даты рождения.

Во второй день весны читайте цветочный гороскоп кельтов.

Горечавка желтая (1 января - 10 января)

Все Горечавки - отзывчивые и добрые, внимательные и заботливые. Если к ним обратиться за помощью, то Горечавка тут же выслушает проблему, накормит и обогреет. Окружающие тянутся к вам - и это неудивительно, потому что вы помогаете от чистого сердца, ничего не требуя взамен. Иногда Горечавка может казаться скрытой и замкнутой, но на самом деле это просто от того, что она застенчивая и робкая. Ее девиз по жизни - "Тише едешь - дальше будешь". А в рукаве всегда скрыты козыри - стратегическое мышление и врожденная мудрость.

Чертополох (11 января - 20 января)

Вы умеете постоять за себя и не оставите обидчика безнаказанным. С одной стороны, репутация у вашего тотемного цветка незавидная, но этот колючий сорняк еще известная целебная трава. Очень это похоже на вас - с одной стороны, вы можете быть тихими и неприметными, с другой - способны противнику откусить руку по локоть. Вы отлично пресекаете любую попытку манипуляции и дурного влияния. С вами точно не забалуешь.

Бессмертник (21 января - 31 января)

Те, кто близко не знаком с Бессмертником, могут думать о нем как о скромном и безобидном. Но цветок, как и вы, только на первый взгляд выглядит неброско. На самом деле он красив и приятно пахнет. Так же и с вами - при более близком знакомстве вы раскрываетесь как прекрасный человек и надежный друг с богатым внутренним миром. С вашим тотемом вы похожи в выносливости и жизнелюбии. Не зря бессмертник даже срезанным дольше других цветков может оставаться свежим. Так и вы - умеете сохранять оптимизм в тех моментах, когда остальные сдаются.

Омела (1 февраля - 10 февраля)

Люди, которым покровительствует Омела, наделены мистической притягательностью для противоположного пола и так же опасно красивы. Они любят ступать по краю всякий раз, когда чувствуют, что их жизнь стала пресной и размеренной. С Омелой не заскучаешь - они с удовольствием организуют окружающим адреналиновые приключения. Друиды почитали омелу и использовали ее в своих тайных ритуалах.

Красавка (11 февраля - 19 февраля)

В аромате этого цветка собран букет из скромности, чистого обаяния и умения находить общий язык с каждым человеком. Еще несколько штрихов к портрету этого тотема - энергичность и трудолюбие. Несмотря на то, что это растение крайне ядовитое, люди, которым оно покровительствует, тактичные и душевные. Дома вы цените и поддерживаете атмосферу любви и поддержки, балуете близких кулинарными шедеврами, вкладывая душу в каждое блюдо.

Мимоза (20 февраля - 29 февраля)

Мимозы по своей натуре впечатлительные и трогательные. Дамы - ранимые, как тургеневские девушки, а мужчины робкие и нерешительные. Услышав в стороне смех, вы можете подумать, что это смеются над вами. Несмотря на неуверенность и тонкую душевную организацию, вы отлично справляетесь с различными жизненными неурядицами.

Мак (1 марта - 10 марта)

Человек с тотемом Мака любит роскошь и богатство. Желательно, чтобы всего было в изобилии. Возможно, вас часто упрекают в незнании меры, но вашим принципом по жизни является девиз: "Полюбить - так королеву, проиграть - так миллион". У вас много друзей и знакомых. На работе вы - настоящая звезда. И больше воздуха вам нужны аплодисменты и внимание.

Лилия (11 марта - 20 марта)

Этот цветок был символом самой роскошной и помпезной французской монархии. Он покровительствует людям таинственным, окутанным загадкой и умело скрывающим аспекты своей личной жизни. Никто не догадывается, о чем вы думаете и чего опасаетесь. Все эмоции вы умело скрываете от сторонних глаз.

Наперстянка (21 марта - 31 марта)

Этот цветок еще называют ведьминым наперстком, потому что он очень ядовит. А вот человек, рожденный под этим знаком, опасности для окружающих как правило не представляет. Но по отношению к самому себе бывает требовательным и строгим. Критик в вашей душе постоянно говорит вам, что вы могли бы сделать получше. Тут важно остановиться, чтобы не загнать себя окончательно в угол.

Магнолия (1 апреля - 10 апреля)

Немногие люди могут пройти мимо Магнолии, не восхитившись красотой этого цветка. Так же и человек, рожденный под этим знаком, обворожительная и запоминающаяся личность. Многие желают оказаться на вашем месте. Вы живете своей жизнью, не подстраиваясь под чужое мнение и уж точно не станете лебезить перед остальными. Уважая себя вы уважаете остальных и требуете к себе соответствующего отношения.

Гортензия (11 апреля - 20 апреля)

Гортензия всегда выберет худой мир, чем добрую войну. Вы можете быть ворчливыми, но быстро успокаиваетесь. Часто бываете романтичны, мечтаете о путешествиях в заморские страны и любите устраивать различные торжества. Людей-гортензий любят в любой компании за их раскованность и щедрость. Они любят шутить, участвовать в конкурсах, говорить тосты и заводить новые знакомства.

Георгин (21 апреля - 30 апреля)

Георгин любит тишину и спокойствие, водоемы и солнечную погоду. Это прекрасные садоводы, которые умеют гармонично организовать пространство дома и на работе. Зачастую вас отличает приверженность к классическому стилю и хорошим манерам. Иногда вас посещают мысли о переезде в тихую деревушку, подальше от городской суеты.

Ландыш (1 мая - 10 мая)

Люди-ландыши редко бывают карьеристами. В основном, это семейные люди, которые считают погоню за богатством нечестной и бессмысленной, отнимающей много сил и энергии. Вместо этого они с радостью отдают время наслаждению приятными вещами. Для них успех - это не столько положение в обществе и материальные блага, сколько внутреннее ощущение наполненности.

Портулак (11 мая - 21 мая)

Вы бываете дотошными и скрупулезными настолько, что окружающие могут когда-нибудь придушить вас за вашу въедливость. При этом Портулак отличается терпением, любовью к порядку и вниманием к деталям. А вступая в брак его мысли часто заняты не любовной эйфорией, а возможным разводом.

Ромашка (22 мая - 31 мая)

У человека-Ромашки часто спрашивают совет, обращаются за помощью в непростых ситуациях. Вы похожи на полководца, который принимает решения с хладнокровностью хирурга. Отличаетесь умением при плачевном раскладе дел извлечь для себя выгоду. А вместо зависти вы руководствуетесь желанием превзойти оппонента - на работе, в личной жизни.

Колокольчик (1 июня - 11 июня)

Вы настоящие консерваторы, которых в замешательство может привести обычная перестановка дома. Любителю каждой вещи отводить определенное место изменения не нравятся. Для вас обновления чреваты хандрой на несколько месяцев. Также вы не любитель халтуры, если делаете что-то - то всегда качественно и на совесть. Вы требовательны, поэтому число друзей склонны ограничивать, а избранных приравниваете к членам семьи.

Тюльпан (12 июня - 21 июня)

Тюльпан равнодушен к деньгам и ценит духовное богатство окружающих. Среди людей-Тюльпанов много представителей творческих профессий. Вы склонны к перепадам настроения: то вы весельчак и оптимист, то становитесь угрюмым и мрачным. Главное - не впадать в крайности, и все будет хорошо!

Маргаритка (22 июня - 1 июля)

Рожденные под этим знаком люди - общительные, любят создавать уют и рукодельничать. А мужчины - заядлые шахматисты и стратеги. Маргариток можно назвать настоящими сыщиками - они обладают феноменальной памятью и дедукцией.

Кувшинка (2 июля - 12 июля)

В людях-Кувшинках сочетаются несочетаемые на первый взгляд вещи. Это человек-парадокс. В их плей-листе рядом с гангста-рэпом уживаются украинские народные песни, а после "Раммштайна" они слушают "Вокализ" Рахманинова. Это настолько разносторонние личности, что одновременно могут читать книги, лежа на диване, и составлять план действий на неделю.

Фиалка (13 июля - 23 июля)

Люди-Фиалки отличаются эгоизмом и самолюбованием. Для них "я" - главная буква алфавита, а о скромности они читали разве что в толковом словаре. Тем не менее многие люди тянутся к вам благодаря вашей энергетике. Однако Фиалки прекрасно знают, что мир можно изменить только начав с себя, поэтому хотя бы задумываются над изменениями.

Шиповник (24 июля - 2 августа)

Невозможный борец за справедливость, который бывает ершистым и задиристым, как и его тотемный цветок - дикая роза. И в вашем случае нужно понимать, что колючки вы порой слишком часто используете не для защиты, а для нападения.

Подсолнух (3 августа - 12 августа)

Вы сильная и многогранная личность. А ваши личные качества словно черные зернышки блестят на солнце, составляя калейдоскоп характера. Подсолнух прекрасен в своей простоте, ему свойственны прямолинейность и открытость. У него много разных друзей, которые дополняют его.

Роза (13 августа - 23 августа)

Королева сада подарила вам неотразимость и красоту, нежность и шипы. Вы гордая и смелая личность, поэтому хрупкие лепестки - это скорее уловка для тех, кто осмелиться проявить к вам агрессию. В вашем характере заключается умение противостоять обстоятельствам благодаря гибкости и оптимизму.

Дельфиниум (24 августа - 2 сентября)

Вы огромные книголюбы и интеллектуалы, хоть на публике не козыряете своей эрудицией. Просто люди-Дельфиниумы не слишком общительные, зато живые и вполне земные. Вы уважительны со старшими и интересны молодежи.

Гвоздика (3 сентября - 11 сентября)

Гвоздики - это принципиальные правдолюбы. Они не станут нахваливать платье, которое вам не идет или советовать заведомую чушь. Это качество является одновременно вашим достоинством и недостатком, поскольку не всем нужна и важна правда. Народ не любит правдолюбов, поэтому и друзей у вас немного.

Астра (12 сентября - 22 сентября)

Астры - люди, которые с легкостью превратят даже самый хмурый день - в праздничный. Где бы они не оказались, в компании появляется лучик света. Благодаря такому отношению к окружающим и жизни, у Астры много друзей. Она может научить вас тому, как прощаться с плохими воспоминаниями - без сожалений выбрасывать их.

Вереск (23 сентября - 3 октября)

Вереск миролюбивый и легко забывает обиды, он быстро учится и довольно любознателен. Но в его мягком характере скрыто нечто рыцарское, что потребует мести в том случае, если будет задета его честь. Но не спешите выбирать оружие для дуэли, Вереск может передумать, что также скорее проявление его благородства, а не слабости.

Камелия (4 октября - 13 октября)

Доверчивые и открытые люди очень похожи на свой цветок-покровитель. Камелию еще называют розой без шипов, возможно поэтому люди этого знака ранимые и наивные. У Камелии бывают периоды, когда ей необходимо уединиться, восстановиться и перезагрузиться.

Сирень (14 октября - 23 октября)

Сирень - любитель экстрима, который иногда слишком зацикливается на плохих новостях. Это прекрасные рассказчики, которых не выбить из равновесия плохими новостями, а вот критикой можно обидеть.

Фрезия (24 октября - 2 ноября)

Спорить с Фрезией - себе дороже. Пока собеседник подыскивает аргументы, она уже разбила его защиту вдребезги юридическим оружием - статьями и законами. Фрезия никогда не жалеет себя, она идет вперед даже, когда остальные критикуют каждый ее шаг. Аккуратные и деловые в рабочих вопросах Фрезии часто забывают об отдыхе.

Орхидея (3 ноября - 12 ноября)

У Орхидеи загадочная улыбка, а разговор витиеват и полон намеков. Молчаливость тоже является отличительной чертой этого знака. Зачастую разобрать лейтмотив их монолога невозможно даже близким людям. Таинственность и интрига притягивает противоположный пол, желающих разгадать объект мистификации.

Пион (13 ноября - 22 ноября)

Самоотверженные трудоголики кайфуют от работы больше, чем от общения и встреч с друзьями. Сериалы и соцсети Пиона не интересуют да еще и отвлекают от общего рабочего процесса. В светских беседах это неуклюжие и чудаковатые люди. Зато Пионы неспособны на гадости и колкости - это и отличает их от других знаков.

Гладиолус (23 ноября - 2 декабря)

Одной из незавидных черт Гладиолуса является то, что эти люди не могут быстро принимать решения или менять планы по ходу их развития. Они потратят много времени на разбор очередной мелкой проблемы, обзвонят всех знакомых и перепроверят все в книгах. И только после этого зажмурятся, чтобы принять судьбоносное решение.

Одуванчик (3 декабря - 12 декабря)

У людей, рожденных под знаком Одуванчика, можно выделить два определяющих настроения: то они радуют всех вокруг своей желто-солнечной энергией, то убегают прочь от надоедливых собеседников. Это люди, чувствительные к мнению окружающих, хотя общество не влияет на их решения. Иногда Одуванчик сперва делает, а только потом думает, но за спонтанное приключение себя не будет казнить. Просто сделает правильные выводы.

Лотос (13 декабря - 22 декабря)

Лотос любит все тайное и мистическое. То аффирмации себе придумает, то карту желаний создаст. И что самое интересное, у Лотоса все техники работают. Стоит им только правильно обозначить желание, как оно непременно сбывается. За это многие считают вас волшебником.

Эдельвейс (23 декабря - 31 декабря)

Эдельвейс - самый невозмутимый представитель цветочного гороскопа. Это карьерист, который пойдет буквально по головам ради заветной должности. Он ставит новые обязанности превыше поддержания мира со вчерашними конкурентами.