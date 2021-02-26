В Украине снова ухудшается коронавирусная статистика. Буквально за несколько последних дней произошел скачек новых случае.

Если на 18 февраля было зафиксировано 6,4 тысячи заражений (а средний показатель за 7 дней на эту дату составил 4360 случаев в день), то уже на 25 февраля новый случаев было 8278, а средний недельный показатель вырос до 5687.

По данным Центра общественного здоровья Минздрава, на 26 февраля зафиксировано 8003 случая (то есть, небольшой спад, по сравнению в предыдущим днем, но он не существенный).

Количество активных больных составило 114,5 тысяч человек.

Особенно большой рост идет по Ивано-Франковской области, которая уже в красной зоне. В шаге от оранжевое зоны оказалась Киевская область (Киев пока желтый).

С одной стороны, ухудшение показателей, по словам заместителя председателя правления Украинского врачебного сообщества Константина Надутого, может быть связано с "нагнетанием" ситуации.

"Сейчас будут активно "ухудшать" статистику, чтобы обосновать вакцинацию и уменьшить долю "вакциноскептиков", - говорит он.

С другой стороны, есть несколько тревожных показателей, скажем, снижается количество свободных коек в ковидных стационарах.

Если на 20 февраля их было 128,8 тысяч, то на 25 февраля - 126,4 тысячи.

В отдельных регионах, особенно в западных областях страны, в некоторых больницах свободных мест уже нет. Скажем, в Черновицкой больнице №3 заполнено 100% коек в реанимации и почти 89% в ковидном терапевтическом отделении.

В Ивано-Франковске Центральная городская больница вчера перестала принимать пациентов с коронавирусом - нет мест. По области срочно разворачивают дополнительные койко-места (за неделю плюс более 600 коек).

При этом новая волна коронавируса накрывает не только Украину - ухудшение наблюдается и по многим странам Европы, несмотря на то, что там вакцинация идет полным ходом.

Причем, фиксируется все больше мутаций коронавируса, которые лечатся хуже "обычного" штамма и дают больше осложнений.

"Страна" разбиралась, почему мир снова накрывает волна эпидемии и когда "заработают" вакцины.

От Буковеля - до Киева

Мы уже писали, что в Украине пошло ухудшение коронавирусной статистики. Причем, по странной случайности, оно почему-то совпало с началом вакцинальной кампании - не успели индийскую вакцину развезти по регионам, как заболеваемость тут же подскочила на 2 тысячи случаев в сутки.

Из чего некоторые эксперты сделали вывод, что статистику специально "ухудшают".

"Сейчас будут еще больше нагнетать, чтобы подвести статистику под вакцинации и уменьшить число скептиков", - считает Надутый.

Впрочем, в некоторых регионах страны точно не до манипуляций со статистикой.

В Ивано-Франковской области эпидемия сейчас на пике. С 22 до 28 февраля там усилен карантин, регион внесен в красную зону. На последнем Кабмине специально с учетом ивано-франковского прецедента снова решили вернуть ограничения на пассажирские перевозки - возможность ограничивать движение транспорта в красных зонах прописали в новом постановлении правительства.

Причины ухудшения эпидемиологической ситуации лежат на поверхности.

"Это "отдача" Буковеля. Пока страна сидела на локдауне, в Карпатах катались на лыжах, к подъемникам стояли очереди, работали рестораны. И вот сейчас мы получили результат", - говорит Константин Надутый.

Собственно, еще с февраля начала ухудшаться статистика по госпитализациям. Но ухудшение пошло локально - по отдельным регионам. К тому же цифры были относительно небольшими, поэтому на них особо не обратили внимание.

Скажем, в той же Ивано-Франковской области еще на середину января новых госпитализаций было приблизительно до десятка в день, а на конец месяца - уже 50 человек, а сейчас - порядка 70.

В Закарпатской области количество свободных коек начинает уменьшаться с 21-21 января - сначала их было порядка 4,6 тысяч, затем стало 4,4, тысячи. К 1 февраля цифра снизилась до 4,3 тысячи, а к 25 - уже к 3,6 тысячи, то есть, количество госпитализаций нарастает.

Следующей накрыло Винницкую область: 28 января тут было 3,1 тысячи свободных коек, на 14 февраля - меньше 3 тысяч, на 25 февраля - около 2,6 тысяч.

В Киеве на середину января ситуация улучшилась (количество свободных коек - порядка 9 тысяч), но начала февраля пошло ухудшение. К примеру, на 6 февраля число свободных мест в больницах уменьшилось до 8,9 тысяч. Причем, провал был краткосрочным - буквально на пару дней. На 8 февраля свободных коек уже 9,5 тысяч, но на 25 февраля - снова ухудшение (9,1 тысяча). При этом стабильно снижается количество койко-мест с кислородом. На 15 февраля их было их было больше 3,5 тысяч, на 25 февраля - меньше 3,3 тысяч, то есть, выросло число пациентов с тяжелым течением болезни.

То есть, новая волна коронавируса началась с Ивано-Франковской области, затем накрыла Закарпатскую, Черновицкую и пошла дальше на центральные области страны. Понятно, что все это случилось не за один день - ситуация ухудшалась постепенно от региона к региону. Но власти в очередной раз "проспали" тревожные "звоночки", и фактически ничего не сделали для того, чтобы не допустить очередных вспышек.

В красных зонах уже не хватает коек

Возможно, бдительность чиновников усыпил тот факт, что больницы более-менее готовы к новы вспышкам - дефицита мест в ковидных стационарах в целом по стране нет. Хотя ситуация меняется очень быстро, и в охваченных коронавирусом регионах мест уже не хватает.

В Ивано-Франковской области спешно увеличивают количество койко-мест, на территории Богородчанской районной больницы развернули мобильный госпиталь.

Ухудшается также ситуация на Буковине. Там растет число госпитализаций и стремительно уменьшается количество свободных коек в ковидных стационарах.

Если еще 21 февраля было 84 госпитализации в сутки, а 23 - 43, то уже 24 февраля в ковидный стационар попало 111 человек, а 25 февраля - 141.

Койки в местных больницах заполнены на 60-100%. Но, что настораживает - очень высокий процент заполняемости мест в реанимациях, то есть, много тяжелых случаев коронавируса.

Скажем, в Черновицкой областной клинической больнице в реанимации занято 84,2% мест, тогда как в терапии - меньше 61%. В городского больнице №3 реанимация уже заполнена на 100%, терапия - на 88,7%.

При этом, как говорит местный врач-инфекционист Ольга Кобевко, как и в начале эпидемии местные власти почему-то снова оказались "неготовыми" к вспышке.

Делают ставку на увеличение койко-мест, но не учитывают, что сами койки - не лечат, нужен еще кислород и медицинский персонал.

"При этом обеспечить кислород на самом деле не так сложно, нужно просто "дотянуть" трубки к дополнительных койкам. Я специально общалась с мастерами, они говорят, это можно сделать в течение двух дней", - отмечает Кобевко.

В целом по стране также постепенно растет занятость коек в ковидных стационарах.

На 25 февраля занято порядка 22, 1 тысячи мест, хотя еще 20 февраля цифра была куда меньшей - 18,8 тысяч, а 13 февраля - 17,4 тысячи. На минимальной отметке (17,2 тысячи) этот показатель находился 6 февраля, а затем начал расти.

Количество свободных мест в больницах, соответственно, уменьшается. Но их все равно в целом по стране достаточно. На 25 февраля свободных коек было почти 126,4 тысячи (с кислородом - 52,2 тысячи). Для сравнения: на 12 февраля - около 130 тысяч свободных коек (с кислородом - 52,3 тысяч).

То есть, дефицит койко-мест есть только локально - в регионах, где идет резкое увеличение заболеваемости.

При этом инфекционисты отмечают увеличение госпитализаций. По данным Минздрава на 26 февраля, в Украине было госпитализировано 2,7 тысяч больных, при том, что количество новых случаев - порядка 8 тысяч. Что свидетельствует об увеличении случаев тяжелого течения болезни.

Третья волна

Эпидемиологическая ситуация ухудшается не только в Украине. В Германии говорят о третьей волне коронавируса - там фиксируют по 11 тысяч новых случаев в сутки, в связи с чем закрыли границы с ЕС и посадили страну на локдаун до 7 марта.

Также коронавирусная волна нарастает во Франции - больше 25 тысяч новых случаев в сутки. С 6 марта в стране собираются усилить карантинные ограничения.

То есть, на фоне массовой вакцинации, которая идет по всей Европе и в России, мы видим очередное ухудшение эпидситуации.

Причина действительно может быть в новых штаммах, в частности, британский штамм более контагиозный (заразный) и провоцирует более тяжелое течение болезни. В самой Британии после его обнаружения объявили локдаун. Также местные власти заявляли: нет гарантий, что на новый штамм подействует вакцина Pfizer, которой прививают британцев.

Британский штамм сейчас распространяется по Европе и всему миру. ВОЗ обнаружила его уже в более, чем 100 странах.

В Москве ожидают появления этого штамма к апрелю, из-за чего прогнозируют ухудшение эпидситуации. Временные госпитали пока не закрывают, но отправили в отпуска врачей, чтобы они могли "отдышаться" до новой волны.

Также по миру шагает южноафриканский штамм коронавируса. ВОЗ подтвердила, что он более заразен "обычного", но при этом не вызывает более тяжкого течения болезни.

В Минздраве сообщили, что в Украине новых штаммов коронавируса нет - ни британского, ни южноафриканского, ни бразильского. Об этом сообщил на сегодняшней пресс-конференции главный санитарный врач Виктор Ляшко. Он ссылается на данные немецкой клиники Charite, куда на исследования отравляли образцы из Украины. Но образцы из Ифано-Франковской области будут только на следующей неделе, и что там обнаружится - непонятно.

В любом случае, как говорит Константин Надутый, новые штаммы рано или поздно дойдут и до нас. Скорее всего, это случится в течение месяца, так что новая волна, охватившая пока только отдельные регионы, может накрыть всю страну.

Почему не работают вакцины

Может ли помочь вакцинация, которая начала проводиться в Украине? По словам Надутого, чтобы получить хоть какой-то эффект и сдержать эпидемию, ее нужно было начинать два месяца назад.

"Сейчас ситуация такова, что лучше проводить вакцинацию только в целевых группах (врачи и люди из групп риска), причем, в идеале сначала нужно проверить напряженность иммунитета. К маю процент граждан с иммунитетом у нас вырастет естественным путем - люди просто переболеют. Поэтому к лету необходимость в срочной вакцинации снизится сама собой", - говорит он.

Ольга Кобевко удивляется, почему вакцины в первую очередь не пошли в области, в которых ухудшается эпидситуация. Также она говорит о странном подходе к вакцинации.

"Вчера на Буковине вакцинировали 54 человека. В одном флаконе - 10 доз. То есть, 6 доз выброшено в мусор (утилизировано). Ведь после открытия флакон нельзя хранить больше 6 часов. Можно было бы без проблем вакцинировать руководство области, других медиков красной зоны, всех желающих (есть авторитетные люди, которые был хотели вакцинироваться и показать пример общине)", - отметила Кобевко.

При этом, если брать мировую коронавирусную статистику, то она уже идет на спад. Правда, не факт, что сработали вакцины.

"Мир пролетел отметку 2,5 млн. смертей, связанных с ковид. Тенденция к снижению количества новых инфицированных и летальных исходов уже очевидна. В США ежедневное количество летальных исходов уменьшилось к 2 тысячам, в Мексике - уже менее тысячи, в Великобритании - менее 500. Связано ли это с вакцинацией? Лишь в небольшой мере. Например, в Бельгии привито первой дозой 4,5% населения старше 18 лет, но эпидемический подъем практически сошел на нет. Достигнут уровень 1900 смертей/миллион жителей, потенциал пандемии исчерпан. Выработан коллективный иммунитет (50-60% инфицировано, 5% привито, но эти цифры нельзя суммировать, т.к. многие вакцинированные были инфицированы). Серологические исследование не проводятся или замалчиваются, ведь мир должен вакцинироваться.

Мой прежний тезис "реально пострадали ТОЛЬКО 20 стран мира (включая Украину), которые дали 82% летальных исходов", можно трансформировать в "реально пострадали 35 стран мира, в которых более 10 тысяч смертей, связанных с covid, которые дали 90% всех летальных исходов. Из них 16 стран Европы, 11- Америки, 6 - Азии, 2 - Африки. Из 14 больших по населению стран (свыше 100 млн) в этот список не входят 5: Китай, Япония, Нигерия, Бангладеш, Эфиопия. Как ни удивительно, но самая старая страна в мире, Япония (28% 65+) практически не пострадала. Как ни удивительно, но Китай так и не допустил вторую волну.

Пандемия заканчивается. Как и раньше, я прогнозирую конец активной второй волны к маю. Почему мировая паника не утихает? Нужно прививать. Утилизировать миллионы доз вакцины придется, но потом", - написал на своей странице в Фейсбуке известный инфекционист Андрей Волянский.