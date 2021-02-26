В Верховный суд поступил иск от народного депутата, члена политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, собственника закрытых украинских телеканалов NewsOne, 112 и ZIK. Об этом сообщается на странице Верховного суда в соцсети.

"24 февраля 2021 года поступил иск Тараса Козака (присвоен регистрационный номер 9901/39/21)", - говорится в сообщении.

Козак оспаривает введенные против него санкции.

Напомним, что после введения указом Владимира Зеленским санкций в отношении Тараса Козака он не может воспользоваться своим банковским счетом и лишен возможности сделать элементарные вещи: оплатить коммуналку или купить необходимые товары.

Ранее "Страна" писала о том, что телеканал "112" подал иск в Верховный суд по поводу указа Зеленского о запрете вещания.

Также мы сообщали, что Порошенко официально стал собственником телеканала "Прямой".