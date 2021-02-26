Анонсированное руководством ЕС введение вакцинных паспортов как пропуска в нормальную жизнь вызвало споры и ажиотаж.

Станет ли прививочный сертификат обязательным условием для путешествий, какие именно вакцины одобрят для новых удостоверений, каковы привилегии и риски - обсуждают в европейских СМИ.

Конспирологию воплощают в жизнь

В тоне многих публикаций чувствуется доля скептицизма. Мол, в теории-то оно все выглядит гладко, а вот как оно будет не практике - неясно.

Как пишет Politico, ковид-сертификаты теоретически должны помочь ослабить пограничные ограничения и возродить поездки. Ключевое слово - теоретически. В реальности все сложнее.

По-прежнему существует множество научных, технических и политических препятствий, включая неспособность лидеров прийти к соглашению по основному вопросу о том, для чего именно будут использоваться сертификаты, отмечает издание.

С технической точки зрения на разработку новой технологии уйдет три месяца (то есть вакцинные паспорта введут к лету).

"Но есть более серьезная логистическая проблема: даже сейчас очень немногие люди в ЕС действительно вакцинируются (всего чуть больше 6 процентов, - Ред.), а лидеры у меня нет возможности сразу это исправить", - пишет Politico.

"Похоже, это ловушка COVID", - сказал изданию один дипломат из ЕС.

В идее ковид-сертифиактов усматривают воплощающуюся в жизнь фантастику.

"Еще недавно вакцинными паспортами пугали друг друга только конспирологи. Сейчас в мире всерьез идет дискуссия о том, поможет ли такой документ открыть границы для путешественников", - пишет BBC.

Помимо руководства ЕС, за введение вакцинных паспортов выступают IT-компании и авиаперевозчики.

"Противники говорят о возможном нарушении прав человека, сомнительной эффективности таких паспортов и предлагают не торопиться. Кто победит в этом споре?" - задается вопросом BBC.

Вакцинные паспорта используются в мире уже давно, только называются они международным сертификатом вакцинации или "желтыми карточками". Такие карточки путешественники получают, делая прививку от краснухи, холеры, желтой лихорадки, малярии или дифтерии.

"То, что есть страны, куда вы можете поехать, только если вам сделали прививку от желтой лихорадки, - это хороший прецедент для будущего вакцинных паспортов, - сказал Би-би-си профессор Ричард Теддер, старший научный сотрудник Имперского колледжа Лондона, специализирующийся на вирусологии. - Вот у меня есть специальная карточка, подтверждающая, что я прошел вакцинацию против желтой лихорадки. Но я понятия не имею, у скольких из тех, кто предъявляет такие же карточки, они настоящие, а не поддельные".

Утечка данных, подделки и новые штаммы

Это не единственная проблема, связанная с вакцинными паспортами.

"Существует опасность утечки персональных данных. Сейчас эксперты чаще всего предлагают хранить подтверждение о вакцинации в специальном приложении для смартфона, а значит, массив личных данных будет храниться на серверах и к нему можно получить доступ при ненадежном хранении. К тому же только половина мирового населения пользуется смартфонами с доступом в интернет и возможностью устанавливать приложения", - пишет BBC.

Председатель Британского общества иммунологии Дебора Данн-Уолтерс в разговоре с Би-би-си призналась, что не отказалась бы от такого приложения: "Я бы хотела, чтобы на моем телефоне было приложение, в котором были бы указаны все вакцины, которые я когда-либо делала, с уведомлениями о том, что истекает срок их действия".

Но профессор Данн-Уолтерс считает, что когда подобное приложение станет пропуском в паб или ресторан, может возникнуть проблема: "Это сложная этическая проблема - сказать людям, что они не могут делать свои повседневные дела, если у них нет такого подтверждения".

Однако национальный локдаун - это значительно более серьезное ограничение персональных свобод, чем необходимость предъявлять подтверждение вакцинации, отмечает Анна Бедуши из Университета Эксетера.

Но если люди, которые хотели бы вакцинироваться, не могут получить доступ к прививке, подобные инициативы могут привести к серьезному ограничению их свобод.

Ричард Теддер видит проблему в другом свете: "Я считаю, что должны существовать ограничения для людей, которые решили не делать прививки. Для меня это принципиальный вопрос: если вы не прошли вакцинацию, вам не стоит путешествовать. Вопрос в том, как осуществить эту идею на международном уровне. Это может стать серьезной проблемой для стран, которые не могут обеспечить повсеместную иммунизацию".

Еще один важный повод для беспокойства - недостаток данных о том, как вакцинация значительной части населения скажется на распространении коронавируса.

"Ограничения последних месяцев так сказались на нас, что концепция вакцинных паспортов может показаться привлекательной", - считает Дебора Данн-Уолтерс.

Тем не менее, по ее мнению, необходимо иметь более подробную информацию о защите, которую любая существующая или будущая вакцина против коронавируса может нам дать.

"Как долго вакцинация будет защищать население от заражения? Может ли вакцинация защитить от передачи вируса? Это лишь пара вопросов, на которые необходимо ответить, прежде чем мы сможем задуматься о создании паспортов вакцинации", - говорит она.

Другие спорные вопросы - проверка подлинности вакцинных паспортов и новые штаммы, против которых вакцина может быть бессильна.

"Я могу понять желание Греции ввести такие паспорта, - говорит Ричард Теддер. - Но что случится, если кто-то привезет штамм, на который вакцина не оказывает влияния? Тогда у Греции могут возникнуть проблемы. И как убедиться, что сертификаты о вакцинации настоящие? Возможно, придется дополнительно проводить специфические тесты на антитела".



Спецпредставитель ВОЗ в Европе Давид Набарро заявил, что вернуться к нормальной жизни людям помогут сверхбыстрые тесты на Covid-19, но предупредил, что те, кто не может привиться, столкнутся с ограничениями.

Набарро, один из ведущих экспертов ВОЗ, считает, что людям придется на короткое время смириться с этой суровой реальностью - до тех пор, пока острый дефицит вакцин не будет преодолен. По его словам, это случится уже в ближайшие месяцы, поскольку их производство быстро растет.

Введение вакцинных паспортов или сертификатов для путешественников, по его мнению, требует согласования на межгосударственном уровне, что не так просто.

"Да, я думаю, что со временем появится система, с помощью которой человек будет иметь возможность продемонстрировать свой иммунный статус относительно ковида. Но это требует некоторых усилий", - сказал Набарро в интервью британскому телеканалу ITV.

С сомнением относятся к инициативе в Германии и Франции - там считают, что вакцинные паспорта приведут к тому, что часть людей будет получать особые привилегии.

В проигрыше останется молодежь, которая, по действующей в странах схеме вакцинации, получит прививку в последнюю очередь.

Совет по этике, независимый орган, консультирующий правительство Германии, посоветовал не предоставлять специальных условий тем, кто получил прививку.

Власти Великобритании считают, что нормализовать ситуацию сможет прежде всего сочетание всеобщей вакцинации и экспресс-тестов на вирус.

Британская Telegraph еще в январе писала, что власти страны финансируют испытания системы вакцинных паспортов. Планировалось, что пользователи смогут скачать бесплатное приложение, в которое будет подгружена информация об их вакцинации.

Тем временем более 145 тыс. человек подписали петицию с требованием к властям раз и навсегда отказаться от этой идеи.

"Такие паспорта могут быть использованы для ограничения прав людей, отказавшихся от вакцины против Covid-19, что недопустимо", - указывают авторы петиции.



Как отмечает BBC, проблема в том, что какой бы позиции ни придерживались правительства разных стран, нельзя запретить частным предприятиям, в том числе ресторанам, кинотеатрам и авиакомпаниям, устанавливать собственные правила.

В Германии компания Eventim, занимающаяся продажей билетов на концерты и прочие мероприятия, уже внесла изменения в свою систему онлайн-бронирования: клиенты смогут загрузить доказательства вакцинации.

Генеральный директор компании Клас-Петер Шуленберг пояснил, что когда вакцин будет достаточно и привиться сможет любой желающий, организаторы мероприятий вполне могут сделать свидетельство о вакцинации обязательным при покупки билетов.

Выдвигать свои требования смогут и авиакомпании. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) еще в ноябре предложила создать специальный цифровой проездной, который, по задумке IATA, поможет безопасно открыть границы в условиях продолжающейся пандемии.

Желающих присоединиться к инициативе ассоциации не пришлось долго ждать - авиакомпания Emirates начала сотрудничать с ассоциацией.

Совместно они будут тестировать приложение, в котором пользователи смогут проверить требования для въезда в разные страны и загрузить туда результаты тестов на коронавирус или сертификат о вакцинации.

Через несколько недель тестировать новую систему начнет и авиакомпания Etihad Airways.

Всемирный экономический форум совместно со швейцарской некоммерческой группой Commons Project Foundation тоже тестирует цифровой паспорт здоровья.

Собственное приложение разрабатывает и корпорация IBM.

На протяжении всей пандемии IT-компании выступали со своими идеями, в основном занимались разработкой приложений для отслеживания контактов. Но опыт мало где был признан успешным.

"С вакцинными паспортами ситуация может быть еще сложнее, ведь на практике речь идет о создании универсальной для всех стран системы. Следует учитывать, что в разных странах могут быть сертифицированы разные вакцины, и путешественнику нужно будет знать, пустят ли его с той вакциной, которой он привит", - пишет BBC.

"Пограничникам наверняка будет интересно узнать, получил ли человек, например, вакцину Pfizer, российскую вакцину или китайскую. Это поможет принять решение", - сказал в интервью CNN Томас Крэмптон, директор по коммуникациям Commons Project Foundation.

Боязнь побочек и раскол в обществе

Тем временем Швеция и Дания уже вводят прививочные сертификаты.

В Дании, например, данные о прививках должны быть доступны на сайте системы здравоохранения или через специальное приложение на смартфоне.

Но есть одно большое "но" - скандинавы довольно насторожено относятся к прививкам из-за недавнего негативного опыта.

"Пока непонятно, удастся ли в конечном счете вакцинировать большинство шведов. Страна критически настроена к прививкам после того, как около десяти лет назад массовая вакцинация против свиного гриппа привела к тяжелым последствиям для здоровья детей и подростков. Сотни заболели неизлечимой нарколепсией - своего рода патологической, болезненной сонливостью. Вакцинация обернулась тогда одним из крупнейших медицинских скандалов в стране и до сих пор еще не выветрилась из памяти шведов", - пишет Deutsche Welle.

А введение вакцинных паспортов, опасаются критики, приведет к фактически неофициальной обязательной вакцинации - прежде всего для людей, которые хотят и должны много путешествовать или хотят снова участвовать в общественной жизни.

По мнению министра внутренних дел Германии Хорста Зеехофера, это может внести раскол в общество.

"Кроме того, с точки зрения критиков, нельзя говорить о справедливости получения преимуществ от вакцинации до тех пор, пока в наличии не будет достаточно вакцины. И плюс ко всему: у некоторых групп людей имеются ограничения по прививкам. Так, лицам, страдающим тяжелой аллергией или принимающим иммунодепрессанты, следует вакцинироваться только после консультации с врачом, а беременные и кормящие женщины должны и вовсе полностью отказаться от вакцины. В таком случае эти люди будут лишены льгот, не имея никаких возможностей что-либо предпринять", - пишет Deutsche Welle.

Между прочим, несмотря на одобрение Меркель, немецкий Совет по этике высказался против паспорта вакцинации. По мнению членов совета, нельзя исключать, что вакцинированные люди продолжают распространять вирус.

"При этом ношение масок и соблюдение социальной дистанции, считают в Совете по этике, могут сохраняться еще довольно долго, если в этом будет необходимость. О большей свободе действий можно будет думать лишь в том случае, если будет достоверно установлено, что вакцина способна сдерживать распространение вируса SARS-CoV-2 и его передачу от человека к человеку", - резюмирует Deutsche Welle.

Есть версия, что некоторые страны еще какое-то время будут оставаться закрытыми даже для путешественников с вакцинными паспортами.

"Страны, где заболеваемость растёт, не торопятся открывать свои границы, чтобы не впускать вирусы, особенно новых штаммов. Намерение Бельгии и Германия сохранить ограничения на международные поездки вызвало критику со стороны Еврокомиссии", - сообщает Euronews.